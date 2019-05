Se billedserie Per Arnoldi foran sit mest sete kunstværk. Det farveglade vandtårn i Pedersborg. Det vækker glæde hos soranere og motorvejsbilister, og Per Arnoldi er også selv glad for det. Foto: Thomas Olsen

Video og billeder: Arnoldi er stadig glad for vandtårnet

Sorø - 18. maj 2019
Af Lene Berthelsen

Per Arnoldi har i sit 77-årige liv skabt et utal af kunstværker i ind- og udland.

Det værk, der ubetinget bliver set af flest mennesker hver evig eneste dag, er den 250 kvm. store dekoration på vandtårnet i Pedersborg. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

En bestillingsopgave fra Sorø Kommune, der nu i snart 25 år har lyst de mange trafikanter på vestmotorvejen i møde med sine primærfarver - gul, rød og blå - der i alle årene har været Arnoldis varemærke.

- Ja, det er nok mit mest sete og mit mest kendte værk, og også et af mine mest vellykkede, synes jeg. Jeg bliver stadig glad, når jeg kører forbi det på motorvejen, siger Per Arnoldi.

Glæden har dog været en smule blandet de senere år, for det store værk var ved at blive lige lovligt medtaget af vejr og vind.

- Vi har sommerhus på Fanø, så sådan cirka hvert halve år kørte jeg forbi. Bagefter ringede jeg til Sorø Forsyning for at høre, om det ikke snart skulle males op. Som kunstner har man jo ret til at kræve et værk taget ned, hvis det bliver misligeholdt. Ikke at jeg decideret har truet med det, siger Per Arnoldi med et stort smil.

Per Arnoldi har ikke været ene om det ønske, kan direktør for Sorø Forsyning, Anders Johansen, fortælle:

- Nej, der er også andre, der har ringet for at sige, at nu trænger det tårn snart til noget maling.

Opmalingen har kostet under 100.000 kr., er det nærmeste Sorø Forsynings bestyrelsesformand, Rolf Clausen, vil komme det:

- Og så svære var vi heller ikke at overtale. Vi bruger jo vandtårnet som varemærke i Sorø, så selvfølgelig skal det se ordentligt ud.

Det var netop et vartegn, der var brug for, da Sorø Kommune i begyndelsen af 1990'erne tog fat i Per Arnoldi:

- Motorvejen var kommet, og Sorø var bange for at blive glemt. Når man skal male et vandtårn, kan man vælge at male det væk eller male det frem. Her var der brug for at male det frem, siger Per Arnoldi.

Overleveringen har det, at Per Arnoldi først havde leveret et udkast, hvor farverne mødtes i lidt for lige linjer efter kommunens opfattelse. Derefter skulle Arnoldi have grebet en avis og revet den midt over, hvorefter de takkede overgange skulle være opstået.

- Ja, jeg har godt hørt den historie, men den passer altså ikke. Jeg rev fra starten mønsteret i papir. Det nederste felt symboliserer Sorøs søer og det midterste er skovene, forklarer Per Arnoldi.

At farverne matcher dem i Sorø Akademis segl med Fugl Fønix, er en ren tilfældighed:

- Det havde jeg slet ikke i tankerne. Du kunne jo også sige, at det er Rumæniens flag. Sandheden er, at det er mine farver.

Gul er naturligvis ikke bare gul, blå ikke bare blå og rød ikke bare rød. Derfor har Arnoldi da også været konsulent undervejs i processen med at male værket op i de helt rigtige farver. Et arbejde, der i øvrigt bliver udført af malerfirmaet Torben Lynghøjen, Ringsted.

Og selv om Per Arnoldi ikke vil fortælle, hvad han i sin tid fik for værket, vil han gerne fortælle, hvad han har fået i denne omgang:

- Ingenting, men det er også helt i orden, for det er mig en stor glæde, at det nu bliver frisket op.