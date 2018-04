Video og billeder: Alice - udfordrende og imponerende

Det er Alice i Eventyrland - og så er det alligevel ikke. Inspirationen er klar og erkendt - men handlingen i Sorø Musiske Skoles jubilæumsforestilling »Alice« er flyttet fra 1862 til 2018. Og så får den med iPhone, sociale medier, selfies, gaming, adventure ferier, reality »stjerner«, mærketøj og andre mærkevarer, ambitionen om at blive berømt og meget af det andet fra den moderne verden. Hvordan det var i 1862, skal være usagt, men i 2018 må Alice selv finde den vej, hun skal gå, og den vej, hun vælger at begive sig ud på, er fyldt med sælsomme oplevelser, forskellige påvirkninger og input, der giver anledning til eftertænksomhed.

Nævnes bør det også, at Morten Dreyer Nielsen er orkesterets dirigent, mens Solvor Østvang leder koret. Maria Kildegaard er koreograf, Eva Varming Sørensen har instrueret dansebørnene, og Henrik Nørregaard står for teknikken.

Lad det være sagt med det samme: Publikum bliver udfordret i stykket, så hvis man drømmer om at tage en »aftenslapper«, er det bedre at blive hjemme. Til gengæld skal man dukke op, hvis man vil imponeres over at se 175 børn og unges præstationer gå op i en højere enhed, hvis man vil se fint og stilsikkert skuespil, opleve stærke solister, et velspillende orkester, et velklingende kor og en scenografi, der pirrer fantasien. Ikke mindst når man tager de udøvendes alder i betragtning, er niveauet højt.