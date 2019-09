Se billedserie En af svømmerne på 3.000 m er på vej i mål, mens starten lige er gået på de 850 m. Foto: Bjarne Stenbæk

Video og billeder: 78 svømmere tog en langdistancetur i søen

Sorø - 15. september 2019 kl. 15:53 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var 78 med, da Sorø SøSvøm i samarbejde med Dansk Svømmeunion søndag stod som arrangør af de østdanske mesterskaber på 3.000 meter. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Østdansk mester blev Christian Drachmann fra Sigma i Birkerød. Sejren var endda meget suveræn, selv om det var de 22 hurtigste distancesvømmere, der fik lov til at give den gas i heat nummer et uden at skulle forcere de mere motionsprægede svømmerne, der i heat to mønstrede 34 deltagere.

Endelig var der også en rute på 850 meter for dem, der også godt kan lide de lidt længere distancer, men ikke kaster sig ud i de længere "kilometersvømninger". 22 var med her.

Blandt de 10 hurtigste på de 3.000 meter var Hans Christian Søgaard Andersen fra den arrangerende klub.

- Det er skønt at få lov til at svømme på "hjemmebane", og det var simpelthen en fed tur, siger Hans Christian Søgaard Andersen.

- Her kender jeg jo banen, men i det hele taget er det sjovt at svømme på åbent vand. Ikke mindst fordi man her skal finde bølgernes rytme og f.eks. skal finde ud af, til hvilken side man skal trække vejret.

Han deltager i konkurrencer tre-fire gange om året.

- Og det giver mange forskellige oplevelser. Det er ikke mindst rigtig godt at møde nogle af de "gamle" svømmere, som man har dystet med mange gange, siger han.

- I rundt om Christiansborg kæmper man en del med, at der er så mange deltagere. Det kan også gøre det svært at undgå både slag og spark. Ved sådan et stævne som det i dag, kan man bare give den gas. Der kom dog lige en bagfra og "killede mig lidt under tæerne". Det motiverede mig til at finde et ekstra gear, for man vil jo ikke overhales.

Hans Christian Søgaard Andersen fortæller videre, at Sorø SøSvøm prøver at gøre stævnet i Sorø større og også forhandler med Dansk Svømmeunion om at få lagt forskellige officielle konkurrencer som eksempelvis de østdanske mesterskaber i Sorø.

En anden af de lokale deltagere var Sanne Flade Larsen.

- Det er jo en fornøjelse at svømme i egen sø, siger hun.

- Jeg har stort set ikke fået trænet i år, så selv om jeg er generelt set er i god form, var jeg lidt spændt på i dag, men det gik fint.

Turen gik fra roklubben mod Parnas, tværs over og så ned langs Akademihaven til roklubben igen. På 850 meter var målet blot Parnas tur/retur.

Sanne Flade glæder sig også over det gode samarbejde, der er om konkurrencen, hvor både Sorø Roklub, Sorø Kajakklub og Sorø Sejlforening har vist stor velvillighed til at få det hele til at klappe. Udgangspunktet for stævnet var roklubbens klubhus og omklædningsrum.