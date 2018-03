Se billedserie Hovedrollerne i »Here Comes The Sun« blev spillet af Filippa Due, Jacob Christensen, Aske Berggreen og Martha Perry. Foto: Jens Woillesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Video og Billedserie: »Vi behøver kun kærligheden«

Sorø - 11. marts 2018 kl. 16:03 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mere end 1.000 var samlet til Sorø Privatskoles skolefest i Sorø Hallerne. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

»All You Need Is Love!« Sådan lyder det gamle, men evigt gyldige udsagn fra den legendariske gruppe The Beatles, og det var det budskab, drama- og musik-eleverne fra Sorø Privatskole havde taget udgangspunkt i, da de præsenterede en flot og halvanden time lang musical ved årets skolefest i Sorø Hallerne lørdag aften. »Here Comes The Sun« var titlen.

Med eget band og eget kor samt naturligvis også egne skuespillere og solister knyttede eleverne 60'ernes og 70'ernes tid med ungdomsoprør med dengang ny og til tider også meget eksperimenterende musik sammen med nutidens stressede tilværelse, hvor mobilen og de sociale medier har ædt sig ind på samværet mellem mennesker. Måske er der igen brug for at lægge sig ned og kigge lidt på solen. Måske er der igen brug for at finde tilbage til en mere ægte form for samvær, til at turde at være sig selv og til at erkende, at muligvis er »alt« et lige lovlig stort ord, men det står stadig til torende, at størst af alt er kærligheden. Og med kærlighed kommer man nu et godt stykke af vejen.

Gennem Beatles-sangene kom de fire hovedrolle-indehavere både igennem sjove, tankevækkende og uhyggelige oplevelser, før de havde samlet medaljonen med budskabet »All You Need Is Love«.

Generelt set slap eleverne rigtig godt fra de til tider meget svære sange, der skulle koordineres med tonerne fra skolens udmærkede band. Hovedrollerne som Lucy, Michelle, JoJo og Jude tog Martha Perry, Filippa Due, Jacob Christensen og Aske Berggreen sig af.

- Det var vildt fedt at være med til, fortæller Filippa Due.

- Jeg elsker at stå på en scene og synge for publikum, og selv om jeg godt kunne mærke lidt nervøsitet, inden vi gik på scenen, var det helt væk deroppe. Der kom lige et skud adrenalin, og så kørte det bare.

Filippa fortæller videre, at godt nok står musicalen stærkt i billedet, men det er lige så væsentligt for hende, at drama og musik samler eleverne fra tre årgange.

- Selv om vi er fra forskellige klasser, har vi et fantastisk sammenhold, og det har bare været en rigtig sjov proces.

Eleverne har selv været med til at forme stykket, som dramalærer Pernille Berggreen kom med idéen til.

- Pernille har skabt rammerne for de forskellige scener, men vi har ikke haft noget manuskript, fortæller Filippa.

- Vi har selv formet replikkerne, så de kom til at ligge tæt op ad det, vi ville have sagt i virkeligheden.

Og selv om Beatles - dem, der endnu er i live - er blevet nogle gamle drenge, har de stadig noget at sige de unge i dag.

- Hvis man fortolker teksterne ud fra den dagligdag, vi har i dag, er der stadig meget at hente, siger Filippa.

- Og mange af sangene kender vi jo i forvejen og har hørt masser af gange. Vi forsøgte ikke at efterligne Beatles, men i stedet at lave cover-versioner med vores eget præg.

Samarbejdet med mellem solister og et live band har der også været brugt en del kalorier på, men også det fik absolut en lykkelig udgang.

Nu er det så overstået.

- Og det er lidt mærkeligt, erkender Filippa.

- PÅ den ene side er man rigtig glad for den proces, vi har været igennem, og det resultat, vi leverede lørdag aften. Det var jo det, vi arbejdede hen imod - og det resultat, vi håbede på. Men omvendt er det også en lidt underlig følelse, at det nu er forbi. Heldigvis fortsætter vi med drama og musik. En del af dem, der var med, går i 9. klasse, så for dem var musicalen i år en slags afslutning. Jeg går selv i 8. klasse, så jeg kan heldigvis være med igen næste år.