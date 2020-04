Video: Palmesøndag 2020 i Stenmagle Kirke

Coronakrisen har lukket alle landets folkekirker, men det har ikke stoppet de lokale sognepræster fra at markere den kommende tids kirkelige højtider.

I samarbejde med Stenmagle Kirke bringer vi her en onlinegudstjeneste med sognepræst Leif Ruhlmann Evald i anledning af palmesøndag.

Palmesøndag er videoudgaven af andagten tilgængelig på stenmagle-stenlille-kirke.dk, på vores Facebookside og på vores YouTube-kanal.

På Facebooksiden bliver Palmesøndaggudstjeneste sendt kl. 10.30 som om den var live. Hvis flere ser med på Facebook kl. 10.30, kan det opleves som et fællesskab. Man kan nemlig se, hvilke af ens Facebook-venner, som også ser den og man kan skrive kommentarer. Det er selvfølgelig ikke det samme som at være kirkerummet sammen, men det kan give oplevelsen af at "være sammen" med nogle fra menigheden.

Man kan også se gudstjenesten på sit TV via YouTube-appen på TV, via Chromecast eller AppleTV.

Leif Ruhlmann Evald er præst, Klaus Høgh-Lefholm er kirkesanger og Jesper Fink-Jensen er organist og står optagelse og redigering.