Video: Århundredets kamp når LBI møder Freja

Sorø - 12. september 2019

Det er 25 år siden, de to klubbers førstehold sidst spillede en turneringskamp mod hinanden. De mødes på Frederiksberg på fredag kl. 19.00. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der findes kæmpe lokalopgør i den store fodboldverden. City mod United i Manchester. Arsenal mod Tottenham i London. Brøndby mod FCK i Danmark. Og selv om det ikke er så lokalt endda, så det største af dem alle: Real Madrid mod Barcelona. Mange andre er der også i fodboldligaer rundt om i verden, men lokale tunger påstår, at der nu er et lokalopgør på vej, der får alle de nævnte til at blegne: Lynge-Broby mod Sorø Freja!

På fredag mødes de to hold i serie 3. Det sker kl. 19.00 på LBIs baner i Smedeparken bag Frederiksberg Skole. Og det er ikke bare et lokalopgør. Det er også et topopgør. LBI fører serien med 9 point for 4 kampe. Sorø Freja ligger nr. 2 med 8 point for 4 kampe. Sorø Freja har mistet de fire point ved at spille uafgjort ude mod Jystrup og hjemme i sidste weekend mod B73 fra Slagelse, hvor soranerne vendte 0-3 til 3-3. LBI vandt de tre første kampe, men løb så i forgangne weekend ind i et smalt 0-1 nederlag i Jystrup.

I begge lejre gættes der på resultater og detaljer. Med hensyn til holdopstilling og taktik holdes kortene tæt ind til kroppen. Derfor har avisen søgt bistand hos to førende eksperter - levende legender i hver sin klub - Ove Dyhr fra LBI og Leif Stuhr fra Sorø Freja.

- Da de to hold mødtes sidste gang, var det også i serie 3. Det var i 1994, hvor også Alsted-Fjenneslev og Slaglille-Bjernede lå i samme serie, fortæller Leif Stuhr.

- For 34 år siden mødtes de to hold i serie 2. Da LBI besøgte Frejas anlæg, var der så mange, at vi fik solgt 12 lotterier, men vi nåede aldrig at trække vinderne, for da det sidste lod røg, fløjtede dommeren af. Normalt kunne vi til hjemmekampe sælge lotterier.

- Jeg kan dårligt huske det, erkender Ove Dyhr, men venlige lokale sjæle har gjort både ham og alle andre opmærksom på, at LBI vandt hjemmekampen med 5-2.

- Det er godt nok længe siden, men vi husker det, som var det i går, lyder det fra LBI-lejren.

Til gengæld er der ingen, der husker, hvordan det så gik i Sorø.

I dag kæmper begge klubber med at holde på spillerne.

- De unge rejser her fra, når de er færdige med skolen, siger Ove.

- Det er ærgerligt forstået på den måde, at de dygtigste spillere altid vil søge videre, men for år tilbage havde vi fem-seks seniorhold. Det har vi ikke mere.

Blandt de bedste spillere kan fra de to klubber kan nævnes Lars Lerager, Peter Nørgaard, Klaus Lindholm, Tommy Nielsen, Jesper Nielsen, Wolff osv.

- Peter Nørgaard tjente vi alligevel 10.000 kr. på. Det er den eneste, vi har fået penge for, fortæller Ove Dyhr.

- Med det gav så også til en tur for ungdomsafdelingen til Søndersø.

Nogle Sorø- og LBI-spillere tager til nabobyerne. Freja har et par ungdomsspillere i FC Nordsjælland, og så har Sorø et helt fodboldhold, der snu bod i hovedstaden og piller i en københavnsk serie.

Både Ove Dyhr og Leif Stuhr har mange års trænergerning bag sig. Leif er nu gået på pension, mens Ove stadig er på banerne.

- Men nu er jeg nærmest en slags manager, siger han med et smil.

Mens Leif altid - lige siden sønnerne begyndte til fodbold - har været Freja-mand, må Ove nødtvungent indrømme, at han faktisk har spillet et par sæsoner i Sorø Freja.

- Da jeg gik ud af skolen i Topshøj, kom jeg på Sorø Borgerskole. Der var ingen hold i Lynge, og så var Sorø Freja altså den mulighed, der var, føjer han til.

- Men det gik jo også. Der kommer nogle ting hen ad vejen, som bare er, som de er. Egentlig var det værre, hvis man kan sige det sådan, da Lynge og Broby slog sig sammen i 1970. Jeg var fra Lynge, og Broby var jo vores arvefjender, men det gik også, og i dag er der ingen, der tænker over det mere.

Leif har også været i LBI - men det var som stripper til en afslutningsfest i Lynge Forsamlingshus, mens Leif kørte øen tyndt med sin strip-parodi.

Ove og Leif har igennem årene utallige gange stået på hver sin side af midterlinjen med et hold i henholdsvis grønt og hvidt.

- Men selv om vi har mødtes mange gange, har jeg aldrig vundet over Ove, siger Leif.

- Er vi i pulje med LBI, spurgte mine spillere altid - jamen, så har vi allerede tabt to kampe. Selv ikke, hvis vi var heldige at vinde puljen, lykkedes det at slå LBI. Men skidt med det. Jeg var da lige glad. Vi spillede kun for sjov, og det var vigtigt, at drengene fik spillet noget bold og havde det godt.

- Vi spillede for alvor, bryder Ove ind med et smil og føjer til, at resultaterne kan han ikke huske, men med de mange kampe, de to har haft mod hinanden, tvivler han på, at Leif alligevel ikke skulle have snuppet en sejr eller to undervejs.

På fredag skulle der gerne være fyldt på tilskuerpladserne. På en god dag skulle et par hundrede gerne kunne rundes. De to klublegender følger fortsat hver sit førstehold, og det bliver det ved med.

- Ja, på Freja står jeg efterhånden alene, siger Leif Stuhr.

- Vi var en hel gruppe, der mødtes, når førsteholdet spillede, men mange af dem er jo desværre gået bort, og andre er bare holdt op med at komme.

Men vi mangler stadig eksperternes bud på resultatet.

- Det bliver uafgjort, kommer det prompte fra Leif Stuhr.

- De spiller 0-0 eller 1-1.

- Jeg gætter ikke, svarer Ove Dyhr.

- Men når du ser på lokalopgør rundt om, er det næsten altid sådan, at holdet fra den største by hiver sejren hjem, så i mine øjne stiller Sorø Freja op som favorit.