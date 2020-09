Se billedserie 39-årige Mette Westerholt har en bachelor i biokemi og en kandidatuddannelse i humanbiologi. I 2018 blev hun uddannet ayurvedisk sundhedsvejleder. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Viden og spirituel tilgang er vigtig for sundhedsvejleder

Sorø - 13. september 2020 kl. 10:01 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke megen »Indiens mystik« over Ayurveda Husets beliggenhed på Slettevej mellem Topshøj og Lynge, for med udsigt over marker, højt til himlen og ro i sjæl og krop, har Mette Westerholt fundet sin danske yndlingsplet med ægtemanden René Fernandez og parrets søn Viktor på otte.

Efter at have boet 15 år på Frederiksberg i København var det ifølge hende som at få en stor mundfuld frisk luft, da parret for fire år siden valgte at flytte væk fra storbyens stress og jag og indrette sig i landlige omgivelser tæt på Sorø.

På bagsiden af privatboligen har Mette Westerholt indrettet sin lille ayurveda-klinik, hvor hun vejleder klienter inden for kost, livsstil, urter, olier, meditation og åndedrætsøvelser.

39-årige Mette Westerholt har en bachelor i biokemi og en kandidatuddannelse i humanbiologi. For to år siden supplerede hun med endnu en uddannelse, så hun nu også kan kalde sig ayurvedisk sundhedsvejleder.

- Jeg kan enormt godt lide at forene min viden, hvor jeg har kendskab til den menneskelige biologi helt ned på celleniveau - til også at have den holistiske og spirituelle del med - uden at det skal lyde alt for langhåret, siger Mette Westerholt beskedent.

Ayurveda betyder »livets videnskab« og er det oldgamle indiske system for naturlig holistisk medicin og helbredelse. Ayurveda er et supplement til traditionel lægelig behandling.

- I Indien er det en 6-årig universitetsuddannelse at uddanne sig til ayurvedisk læge, og de højest respekterede ayurveda-læger har haft praksis gennem generationer. Min akademiske hjerne er glad for, at ayurveda-behandlingerne er videnskabeligt dokumenteret, for det giver en helt anden ballast at rådgive ud fra, siger Mette Westerholt.

Ayurveda forener kost og livsstil med både yoga, meditation og åndedrætsøvelser, men det er ikke et quick-fix, pointerer hun.

Mette Westerholt har ikke behandlinger i sin klinik - det er udelukkende konsultationer. Hun har heller ikke salg af produkter fra Ayurveda Huset.

Hvis man vil vide mere, kan man gå på hjemmesiden ayurvedahuset.dk. Ayurveda Huset ligger på Slettevej 4 i Sorø.