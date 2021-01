Købmand Mette Ehlers og vinmand Steen Buchardt har de seneste par måneder rådgivet rigtig mange kunder omkring køb af rigtig champagne. Her har Mette Ehlers fået fat i én af sine egne personlige favoritter. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Vi vil have luksus i supermarkedet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi vil have luksus i supermarkedet

Sorø - 10. januar 2021 kl. 09:57 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen

Siden coronaen fejede hen over det danske land, er der tilsyneladende sket en markant ændring i indkøbsmønstret blandt Menys kunder i Sorø.

Man kan på mange måder sige, at der er sket en udvikling i kundernes dagligvareindkøb, siden coronaen satte sit faste aftryk på danskernes hverdag.

Hos Meny på Ringstedvej i Sorø har købmand Mette Ehlers i dén grad kunnet mærke kundernes ændrede indkøbsmønster.

- I marts og april 2020 var det helt tydeligt, at stemningen var meget trykket, for både kunder og vi ansatte skulle forholde os til en helt ny - og meget anderledes hverdag. Det virkede som om, at usikkerheden fik kunderne til at holde igen med at købe de mere specielle kvalitetsvarer, men primært havde fokus på gær, toiletpapir og de gængse sæsonvarer, siger Mette Ehlers. Hun fortæller endvidere, at kunderne generelt har været gode til at efterleve afstandskrav, brug af værnemidler og primært handle én ad gangen. Indkøbene har derfor ændret sig til større indkøb på færre ekspeditioner, så det er tydeligt, at kunderne har lyttet til myndighedernes opfordringer.

En pludselig ændring

Men man må sige, at tendensen ændrede sig markant fra slutningen af oktober 2020, hvor Meny i Sorø oplevede, at kunderne fik øjnene op for de lidt mere luksuriøse dagligvarer.

- Coronaen har helt sikkert gjort noget ved folk. Pludselig var det ikke muligt at spise på restaurant eller rejse på ferie, og mange har derfor haft brug for at forkæle sig selv og familien på anden vis - blandt andet med god mad og vin, siger hun.

Luksusvarer hitter

Mette Ehlers havde allerede luret den ændrede adfærd, så hun og vinmand Steen Buchardt sørgede blandt andet for at få bestilt flere flasker champagne og portvin hjem til jul og nytår.

- Det var godt, at vi gjorde det, for vi har aldrig nogensinde solgt så meget ægte champagne og dyre portvin. Og for første gang nogensinde har slagteren bestilt ægte kaviar, og det blev så stor en succes, at han blev nødt til at bestille to ekstra partier hjem. Både kaviar og østers blev udsolgt ret hurtigt, siger købmanden.

- Det er faktisk sjovt at sælge disse eksklusive varer, og det er skægt at få tilbagemeldinger om, at der rent faktisk ér en mærkbar smagsmæssig forskel. På denne måde bringer kunderne restaurantoplevelsen hjem, og det åbner måske op for nogle nye smagsoplevelser - også i fremtiden, siger Mette Ehlers.