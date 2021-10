Vi tænker på ham som en bonussøn

Se billedserie Dorte E. Nielsen og Klaus Rostgaard har boet i Sorø siden 2002. Foto: Signe Ravn

Sorø - 04. oktober 2021 kl. 06:03 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Det begyndte med en undseelig annonce i Sorø Avis i 2015.

Den lokale afdeling af Røde Kors søgte mennesker, der ville påtage sig rollen som midlertidige værger for en række uledsagede flygtningebørn, der var kommet til Danmark fra Syrien.

- Jeg snakkede med Klaus om, at det kunne være, vi skulle melde os, fordi det havde vi nok ressourcer til, fortæller Dorte E. Nielsen.

- Hvis nogen skulle melde sig til sådan noget, så var det os, nikker Klaus Rostgaard fra sin plads ved køkkenbordet i hjemmet på Sønderskovvej i Sorø.

Det var ved samme bord, at parret, der ikke selv har børn, i slutningen af 2015 for første gang mødte dengang 16-årige Ammar Alzelaa, som de var blevet matchet med via Røde Kors efter en indledende samtale med kommunen.

Tog på udflugter lokalt Sammen med pædagogen Kia fra Katrinelyst kom han på besøg, og selvom det mest var Kia, der førte ordet ved første møde, så begyndte Ammar Alzelaa at komme på besøg fast hver søndag.

- Ammar er enebarn, så han var vant til at kommunikere med voksne eller ældre mennesker - gamle hønisser som os, smågriner Klaus Rostgaard og tilføjer, at han og hustruen er "omkring de 60".

Førstehåndsvidner Sammen tog de tre på udflugter; i skoven, til Tystrup Sø, en tur i akademihaven, så de kunne lære hinanden at kende, og efterhånden gav det mening, at Ammar Alzelaa overnattede fra søndag til mandag, hvor han jo alligevel skulle til Pedersborg Skole, i stedet for at tage hjem til bofællesskabet i Ruds Vedby.

- Vi prøvede at gøre det familiært, siger Dorte E. Nielsen, der er meget bevidst om, at hun selv og Klaus Rostgaard er førstehåndsvidner til Ammar Alzelaas hverdag og udvikling som ungt menneske modsat Ammars mor, der fortsat bor i Syrien: - Vi har fået en masse, som Ammars mor ikke har fået.

Mødtes over syrisk mad Klaus Rostgaard rejser sig og hiver en kogebog med grøn ryg ud fra reolen i hjørnet af køkkenet. "Syriens gryder - En kulinarisk dannelsesrejse" står der på forsiden.

- Normalt ville man måske lave dansk mad og tale om dansk kultur, men vi mødtes om den bog i starten og lavede mad.

Over gryderne i køkkent fortalte Ammar Alzelaa om sin barndom og opvækst og holdt på den måde mindet om sin familie i live.

- Det har udviklet sig meget tæt fra start. Der har været stor tillid mellem os, konstaterer Dorte E. Nielsen.

- ... tillid begge veje. Ammar har en nøgle hertil, tilføjer Klaus Rostgaard.

Tæt forhold - Jeg havde ikke troet, det ville udvikle sig til så tæt et forhold. Vi tilbyder os. Vi er der altid og holder fast, også når det er svært, siger Dorte E. Nielsen.

De udfordringer, der naturligt opstår voksne og børn imellem, har Dorte E. Nielsen og Klaus Rostgaard lovet Ammar Alzelaa ikke at gå for meget ind i.

- Så det gør vi ikke, siger Dorte E. Nielsen og presser læberne sammen med et bestemt, lille nik.

Ammar Alzelaa, der er ved at tage en HF i Slagelse, hvor han nu også bor, er denne sommer blevet byrådskandidat for SF.

- Det er ikke rigtig nogen overraskelse, siger Klaus Rostgaard med et stort smil: - Han er med i meget foreningsarbejde, og han er meget interesseret i samfundet. Han er ikke bange for at springe ud i ting.

En stor gave Rollen som midlertidige værger er for længst slut, men Dorte E. Nielsen og Klaus Rostgaard ses stadig fast med Ammar Alzelaa, der nu er 22, giver gode råd, sætter grænser, guider til fornuftige valg - glædes, når han lykkes - ligesom almindelige forældre og tager ham med på ferie.

Så sent som samme eftermiddag har Ammar Alzelaa ringet for at få gode råd forud for en jobsamtale. Det er deres håb, at relationen fortsætter, og at Ammar Alzelaa får lov til at få en fremtid i Danmark.

- Han kalder os familie. Vi er familie, fastslår Dorte E. Nielsen med eftertryk.

- Vi tænker på ham som en bonussøn, uddyber Klaus Rostgaard.

- Det er en stor gave..., begynder Dorte E. Nielsen, og Klaus Rostgaard færdiggør hendes sætning:

- ... at han har valgt os til.