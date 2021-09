Viggo Spangsberg og hans hustru skiftede Korsør ud med Sorø for et par år siden. Foto: Signe Ravn

"Vi har ikke rødder, vi har fødder"

Selvom Viggo Spangsberg har haft anbragte børn som arbejdsmæssigt omdrejningspunkt i næsten 40 år, er teltpælene rykket op adskillige gange. Sammen med sin hustru er han bevidst gået efter at udnytte mulighederne og dyrke de pudsige svinkeærinder undervejs.

Nogle gange er det små afvigelser i hverdagen, der udstikker en livsvej. En pludselig indskydelse, et tilfældigt møde. Et sammentræf.

For Viggo Spangsberg begyndte det med en elev ved navn Peter på en folkeskole i Hillerød i begyndelsen af 1980'erne og en udlejer med hang til "mere end én øl".

Begge vævede de sig ind i Viggo Spangsbergs liv, da han var nyuddannet folkeskolelærer.

- Han var skolens skræk. Han var lærernes skræk. Ingen kunne med ham. Jeg mødte ham en dag på gangen, da han var smidt ud fra klassen, fortæller Viggo Spangsberg om eleven fra 5. klasse, som han formåede at etablere en kontakt til.

- Udlejeren, der godt kunne lide at drikke mere end én øl, gjorde det aldrig alene. Han sad i kælderen sammen med nogle folk, og en af kvinderne, der kom der, var Peters mor. Så var det ikke så mærkeligt, at Peter havde svært ved at følge med. Som lærer kan man ikke gøre særligt meget. Så det var en væsentlig årsag til at blive familieplejer. Jeg ville hellere gøre en hel masse for nogle enkelte i stedet for en lille bitte smule for en hel masse, forklarer Viggo Spangsberg, der i dag er 66.

Sådan blev retningen udstukket.

Åbnede opholdssted Sammen med sin hustru, der samtidig blev færdig som pædagog, blev han professionel plejefamilie og efter nogle år, startede de så et opholdssted for til sidst otte børn og unge i alderen 11-18 på Als i Jylland.

- Vi havde en tilgang, der har været befordrende for det. At se på det andet menneske som en person fyldt med ressourcer frem for at fokusere på det, der mangler.

Stedet drev de indtil 2005. Efter fire år, hvor Viggo Spangsberg blandt andet var leder på en intern skole på en døgninstitution, søgte de til Sjælland, og Viggo Spangsberg fik arbejde i Socialpædagogerne, og siden som leder af Baglandets i København i 2012.

Baglandet yder støtte til tidligere anbragte, der nu er voksne, men savner et stabilt netværk og et fællesskab med andre med samme livserfaring.

- Vi arbejder ud fra den tilgang at give dem den støtte, som ikke-anbragte får fra deres velfungerende familier, siger Viggo Spangsberg om gruppen af 'baglændere', der aldersmæssigt pt. spænder fra 18-79 år.

Sætter præg på politikken Viggo Spangsberg griber opgaven an på samme måde, som han gør med sine tre voksne døtre på 36, 41 og 45.

- De er selvstændige kvinder, der klarer sig selv, men de har stadig brug for råd og vejledning, nogen at dele glæde og sorger med, eller praktisk hjælp, og det har en god del af 'baglænderne' også.

Jobbet som leder af Baglandet er ikke kun tid med 'baglænderne', det er også muligheden for at præge anbringelsesområdet på politisk niveau og bringe næsten 40 års praktisk erfaring og viden indsamlet gennem pædagogisk arbejde med anbragte børn i spil - til gavn for en større gruppe.

Det skulle også lige prøves I dag bor Viggo Spangsberg og hans hustru Ulla Spangsberg, der arbejder som pædagogisk udviklingskonsulent på dagtilbudsområdet i kommunen, på Frederiksberg i Sorø. Det har de gjort i et par år.

De planlægger at blive.

Ikke at det er en selvfølge, for ægteparret Spangsberg har aldrig været bange for forandringer.

Parret har haft et nedlagt landbrug, flere parcelhuse, et sommerhus og et par campingvogne, de har boet til leje og i andel, i Jylland og på Vesterbro i København, og har senest ejet en stor kasse i Korsør.

Og så var der det ene år, hvor de forpagtede en cafe i Sønderborg, da de trængte til at lave noget helt andet, men måtte konstatere, at ambitionerne for serviceniveau og deraf følgende bemanding ikke matchede indtægterne, og så gik rykkede de telepælene op igen.

Dog ikke før, at Viggo Spangsberg havde samlet et par oplevelser mere op undervejs. En tur på en kundes nye Harley Davidson, en bådtur med et par sejlglade hollændere, der lagde vejen forbi Café Au Lait, og en invitation til en kundes store fødselsdagsfest i Aarhus.

- Vi skulle prøve det. Bagefter har vi prøvet noget andet. Det er min og Ullas livsfilosofi at indrette tilværelsen, så vi kan prøve så mange muligheder, vi har lyst til.

Har afsøgt mulighederne Samme job, samme hjem, samme hobby gennem et helt liv appellerer ikke.

- Jeg opponerer ikke imod det. Det er bare ikke mig, fastslår Viggo Spangsberg og nævner en passant, at han har taget et kanokursus, et klatrekursus - bare for at prøve det - og at han landevejscykler.

- Ulla sagde engang til min far - da han spurgte: Skal I nu flytte igen, og om vi ikke var bange for at blive rodløse? - Vi har ikke rødder, vi har fødder, smågriner Viggo Spangsberg.

- Det, har vi benyttet os af, at vi har fødder. Vi har haft en spændende tilværelse og afsøgt mulighederne.

Et skulderklap for arbejdet Med forventet et par år tilbage på arbejdsmarkedet, kan Viggo Spangsberg se tilbage på omkring 75 unge, han har haft igennem familiepleje og opholdssted.

Et par håndfulde af dem har han i dag kontakt med på Facebook.

- De har opsøgt mig der, understreger Viggo Spangsberg: - Det er rigtig dejligt, for det betyder, at vi må have gjort vores arbejde godt og har været en betydende faktor og stadig spiller en rolle. Noget bedre skulderklap kan man ikke få for sit arbejde.