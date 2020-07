Se billedserie Lune Carlsen med band gæster Vesthhuset to gange i efteråret. Foto: Thomas Olsen

Vesthhuset spiller ud med et rekord-program for efteråret

Sorø - 13. juli 2020 kl. 09:10 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af Covid-19 blev er en del af forårets koncerter flyttet til efterårs-programmet.

: Det er et rekord-stort program, Vesthhuset spiller ud med for dette efterår.

- Det har jo den simple årsag, at vi med baggrund i coronaen måtte udsætte nogle af forårets koncerter, siger Peter Vesth.

- Efterårets program ender vi også på gaden med et lille strejf af bekymring. Hvis vi skal kunne gennemføre, kræver det, at vi vender tilbage til normale tilstande. I hvert fald må der ikke indføres flere restriktioner.

Torsdage Torsdagene lægger ud med en koncert med Lune Carlsen, der går for at være Danmarks bedste Kim Larsen-sanger. Han har sit band med sig blandt andet med Søren Sebber på guitar.

3. september er der rock'n'roll-aften med den tidligere sportsjournalist Jørn Mader i bandet SpaceMakers, og fjorten dage efter får Vesthhuset besøg af Christensen & Kanne Folkband. Flotte vokalharmonier kan ventes, når The Great Pretenders dukker op med sange fra for eksempel The Hollies, The Searchers, The Beatles og Rolling Stones., og så overlades scenen til toppen af Dansktoppen, når Klaus & Servants kigger inden for 15. oktober.

»Oh, oh What a Kiss« kan man få måske af »Belinda«, når Rocking Ghosts er på plakaten 29. oktober, mens sidste torsdags-koncert inden jul er tildelt Chimbos Revival, der blandt andet rocker around the Clock og serverer anden velkendt pigtråd. Det sker 12. november.

Søndage Torsdagens arrangementer løber mellem klokken 18.00 og 22.00 med en varm ret til at starte på er inkluderet i billetprisen.

Søndag eftermiddag synges i dette efterår i gang 23. august af De farende Svende, der byder på fællessang og højt humør. 30. august tager Mads Toghøj over med en blanding af egne sange fra hjemstavnen på Skagen og sange af Elvis, Cash med videre, og 6. september står der dansk countryshow på menuen, når Bibi og Snif gæster Frederiksbergvej.

Peter Vesth er selv på scenen sammen med Kristian Rusbjerg søndag den 13. september, mewns Lotte Riisholt, der er vokset op i Sorø, gæster sin gamle hjemegn med band 20. september.

25. oktober står der atter Kim Larsen på hele sendefladen, når Lune Carlsen vender tilbage, og så er det Kisser og Søren med dansk populærmusik, der slutter den traditionelle del af efterårssæsonen af 1. november.

Søndagene indledes med en let anretning klokken 13.00, og dørene lukkes igen klokken 17.00.

Sæ-arrangementer Et par sær-arrangementer har sneget sig ind i programmet. Lørdag den 29. august er der aften-arrangement, når Peter Vesth og Kristian Rusbjerg spiller på hjemmebane, og tirsdag den 27. oktober fra klokken 19.30 fejres der Spil Dansk-aften med en blanding af talenter og mere etablerede navne. Til sidstnævnte arrangement er der gratis adgang.

Endelig er det sådan, at Vesthhuset er klar til at indlede julen søndag den 15. november klokken 12.00. Udover julebuffeten kan publikum opleve Keld & Hilda Heicks juleshow. Fra klokken 12.00 også med julebuffet er det 22. november, 28. november, 29. november og 12. december Peter Vesth, Louise Espersen og Kristian Rusbjergs orkester, der står for juleunderholdningen.

Man kan bestille bord og købe billetter til arrangementerne i Vesthhuset på telefon 20 21 02 32 eller mailen vesthhuset.bord@gmail.com.