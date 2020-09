Vesthhuset og Covid-19

- På Kulturcafé Ludvig udbetales der en fast hyre til de optrædende, og når der ikke kan være så mange mennesker, kan der ikke skaffes penge nok til at betale kunstnerne. I Vesthhuset spiller kunstnerne »på døren«. De får simpelthen entréindtægten, og vi er så heldige, at de kunstnere, der optræder hos os, har sagt ja til at spille, selv om der kun må lukkes halvdelen ind. Fuldt hus under »normale omstændigheder« giver 20.000 kroner til solist eller gruppe, men de optrædende tager altså fra Frederiksbergvej med entréindtægten, også selv om der ikke har været fuldt hus. Under Covid-19 restriktionerne kan de altså maksimalt tjene det halve. Et par af kunstnerne kommer så igen til næste forår.