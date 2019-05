Se billedserie Tørfisks nevøer The Grandfætters indleder efterårets søndags-arrangementer 25. august. PR-foto Foto: Morten Stricker

Vesthhuset får besøg af Tørfisk og nevøerne

Sorø - 05. maj 2019

Vesthhuset er klar med efterårets program. Det byder på alt fra Tørfisk til Keld & Hilda, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er et flot program, Vesthhuset disker op med for efteråret 2019. Både Tørfisk og gruppens ligeså festlige nevøer med navnet The Grandfætters kigger indenfor i spillestedet på Frederiksbergvej, og det gør også navne som Rocking Ghosts og Sir Henry and his Butlers også.

Det er torsdags-arrangementerne, der skyder sæsonen i gang. Det første af slagsen er placeret 15. august, og her står Johnny Reimar i spidsen for The Cliffters. Det er pop og pigtråd, der satses på om torsdagen. 26. august kommer Torben Lendager og Roosters, og så er det de gamle Walkers-hits som Little Kitty, Sha-La-La-La-La, Dabadio-Dabadie, der kan synges med på, men der kommer også senere Lendager-sange.

Samspillet med publikum er ikke mindre, når Kejser Larsen Band kommer på besøg 10. oktober og træder lidt ud af den normale torsdags-genre, men så finder huset tilbage til pigtråden igen, når Beautiful Brown Eyes, Let's Go,covernumre af bl.a. The Hollies, Rolling Stones og Beatles samt Oh, Oh, What a Kiss og Belinda runder sæsonen af. Det vil med andre ord sige, at Sir Henry and His Butlers 24. oktober, The Great Pretenders 7. november og Rocking Ghosts 28. november giver den gas i Vesthhuset.

Søndags-arrangementerne indledes netop af The Grandfætters 25. august med irsk og dansk folkemusik samt en humor, der kan hamle op med de ældre familiemedlemmers i Tørfisk.

Jysk humor og finurlige fortællinger kan Søren Krogh også. Han besøger huset sammen med guitaristen Janus Bechmann 1. september.

Dansktop-dronningen Lotte Riisholt, der er opvokset i Sorø, kommer 8. september, mens den efterhånden så kendte duo Elsborg/Maribo kigger inden for med musik lige fra hjertet 22. september.

13. oktober får man muligheden for at høre historien om Giro 413, når Peter Sten fra Danmarks Radio - og naturligvis spilles musikken fra det populære radioprogram også.

Thomas Kjellerup trækker altid fuldt hus på Frederiksbergvej. Han er på programmet 27. oktober, mens det er Kisser og Søren, der står for underholdningen 3. november.

Og så fyres der ellers op til jul. Tørfisk er på scenen 23. november - det er en lørdag med start kl. 12.00, mens juleshowene skydes i gang 24. november, hvor Keld & Hilda står for julerierne. 30. november er Peter Vesth sammen med Jess Leary og Kristian Rusbjergs Orkester i centrum. Det samme sker 15. december, og ind i mellem det er der det lukkede jule-arrangement for Vesthvennerne 1. december. Juleshowene starter kl. 12.00.

Mens torsdags-arrangementerne kører fra kl. 18.00-22.00 med indledning via en varm ret, så er søndags-programmet fra kl. 13.00-17.00 med en let anretning i billetprisen. Billetter kan købes på tlf. 20 21 02 32 eller bestilles på vesthhuset.bord@gmail.com.