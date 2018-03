Vesth hædrer sit hus på Vestervej på en ny cd

- Når man farer land og rige rundt, som man jo gør k min branche, så er der ikke noget bedre end at have en fast base. Det har jeg på Frederiksberg, siger Peter Vesth.

- Huset er hverken stort eller prangende, men for mig er det et fantastisk sted, hvor jeg trives rigtig godt. Det fremgår også af sangen, at jeg har julepynt oppe hele året. Jeg elsker julen og kan ikke undvære julepynten. Det smitte også af på Vesthhuset, som ligger lige ved siden af min bolig.

Peter Vesth nævner også Sorøs dejlige natur med skove og søer som et stærkt plus nær bopælen.

Nummeret »Forårsaang« er en ragtime-inspireret over menneskets forsøg på at forsage livets glæder, mens nummeret »Mennesket eller maskinen« viser en helt ny side af Peter Vesth, der her synger duet med Peter Busborg. Her har en tankevækkende tekst til en iørefaldende melodi fået et spændende arrangement.