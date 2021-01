Vester: Hvad er det Løkke vil?

- Jeg ved ikke, hvad det er for et rum, Løkke forsøger at fylde ud. Vi har i hvert fald ikke brug for flere politiske partier på den borgerlige fløj, og et samarbejds-regering hen over midten gik jo ikke særlig godt, sidst man prøvede det. Jeg kan heller ikke se, at det er en mulighed med den nuværende person-konstellation. Begge parter skal være villige til at bøje sig i et sådant samarbejde. Den idé tror jeg ikke på.