Pipaluk Balslev er ansat som Sorø Kommunes nye verdensmåls-ambassadør. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Verdensmåls-ambassadør er fundet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verdensmåls-ambassadør er fundet

Sorø - 12. oktober 2020 kl. 19:37 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen

Sorø Kommune har nu ansat sin verdensmåls-ambassadør. Valget faldt på 52-årige Pipaluk Balslev, der er uddannet bibliotekar og har en master i professionel kommunikation.

Hun har blandt andet arbejdet som billedredaktør på Trap Danmark. De senere år har hun været selvstændig og løst opgaver for blandt andet Nordisk Ministerråd og PixlArt. Hun bor i København med sin mand og deres to sønner.

Som verdensmålsambassadør vil Pipaluk Balslev søge dialog med kommunens foreninger, lokalråd og virksomheder for at understøtte og inspirere det lokale arbejde med FN's verdensmål, som i foreninger og lokalråd for eksempel kommer til udtryk gennem arbejdet med sundhed, trivsel og lokale fællesskaber.

- Vi oplever, at der er en stor interesse for at gøre en forskel lokalt. Det gælder i foreningerne, som for eksempel fremmer sundhed og fællesskab blandt unge eller ældre, og også i virksomheder, som uddanner lærlinge eller arbejder med ressourceoptimering. Verdensmålsambassadørens opgave bliver at gå i dialog med de mange gode kræfter om, hvordan det lokale arbejde kan styrkes ved, at man samtidig tænker FN's verdensmål ind, siger borgmester Gert Jørgensen.

Pipaluk Balslev glæder sig til at møde folk i lokalområderne og tale om den fælles opgave:

- Jeg tror på, at hvis vi skal ændre verden, så skal vi stå sammen om det og starte med de små, nære initiativer.

Et eksempel på en erhvervsdrivende, som har fået et nyt blik på sit arbejde gennem FN's verdensmål er Henrik Slagter fra Dianalund. Han siger:

- Jeg går ikke og tænker og verdensmålene til dagligt. Men indirekte er det jo det, jeg arbejder med. Jeg sætter en ære i at tage lærlinge, og jeg går ikke af vejen for at tage unge mennesker ind, som er ordblinde, og stille krav til dem. Og vi arbejder også med at bruge mindre plast eller skifte det ud med materialer, som er bedre for klimaet. Papir eller bambus, for eksempel. Vi kan ikke helt undvære plasten, men vi kan godt skrue ned.

Verdensmålsambassadøren får også til opgave at formidle viden og inspiration fra det lokale arbejde videre, så foreninger, lokalråd og virksomheder kan lære af hinanden på tværs.

Verdensmålsambassadøren er finansieret som en særlig indsats for udbredelse af Byrådets Vision 2022. I Budget 2020 afsatte byrådet en mio. kroner, som bliver omsat til fem konkrete indsatser. Verdensmålsambassadøren er en del af disse indsatser.