Per Damsbo Andersen vil til Litterær Lørdag d. 24. oktober fortælle, hvordan en fagbog kan være lige så spændende som en god roman. Privatfoto

Verden på en ny måde

Lørdag den 24. oktober fra klokken 11 til 12 kan man besøge biblioteket og høre bibliotekar Per Damsbo Andersen fortælle om emnet: »Når faglitteratur er lige så spændende som en god roman.«

En gang imellem kan en fagbog nemlig give en stor litterær oplevelse, eller få én til at se omverdenen på en helt ny måde. Per Damsbo Andersen har samlet nogle eksempler inden for især det naturhistoriske område.