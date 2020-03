Der er ingen problemer med at få folk i Sorø Kommune til at hjælpe, kan Charlotte Mia Ejlertsen konstatere. Privatfoto

Venter på opgaver: 443 vil hjælpe corona-ramte

Sorø - 16. marts 2020 kl. 20:53 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Endnu har der ikke været nævneværdigt behov for hjælp, men Sorø er klar, hvis behovet skulle opstå.

Villigheden til at hjælpe er stor i Sorø Kommune, men endnu mangler der folk, der har behov for hjælp. I den største af hjælpegrupperne, »Hjemmekarantæne Sorø og omegn« er der 443 tilmeldte, mens »Coronahjælp Sorø« har 72 medlemmer. I den ene af grupperne har der været uddelt et par liter mælk samt filmen »Zombieland Double Tap«, men ellers har der ikke været aktivitet.

Vi er klar - Det vigtigste er også, at vi er klar, hvis der bliver behov for hjælp, fortæller initiativtager til »Hjemmekarantæne Sorø og omegn«, Charlotte Mia Ejlertsen.

- Medlemstallet stiger støt, så jeg kan i hvert fald konstatere, at viljen til at hjælpe er stor.

- Der kan godt have været behov for mere hjælp end den, der er officielt registreret på Facebooksiden, fortsætter hun.

- Vi har organiseret det sådan, at medlemmerne i gruppen kan byde ind på, hvilket lokalområde de vil arbejde i. Der er 21 lokalområder - endda også enkelte i Korsør. Slagelse og Holbæk. Det er både muligt at kontakte hjælperne via Facebooksiden og via en personlig besked. Jeg forestiller mig, at der er nogen, der ikke ønsker at få offentliggjort, at de er i karantæne, så der kan altså godt have været behov for mere hjælp, end vi lige har kendskab til.

Rettidig omhu Charlotte Mia Ejlertsen siger videre, at hun også godt er klar over, at mange i Sorø Kommune har et netværk. De kan benytte sig af familiemedlemmer, venner, naboer og lignende, hvis de har behov for hjælp. Men der er ikke nogen, der kan give et helt præcist bud på, hvor alvorlig corona-krisen bliver, og så er der altså også en del, der står uden det helt store netværk.

- Derfor er det vigtigt, at vi i god tid får opbygget et beredskab, så vi ikke bliver overrasket, når det nærmest er for sent, siger hun.

Charlotte Mia Ejlertsen har også meldt sig ind i Røde Kors' hjælpe-initiativ, så Røde Kors kan kontakte hende, hvis borgere i Sorø Kommune, der har behov for hjælp til indkøb, hundeluftning, ekspedition på apoteket med videre.