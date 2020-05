Uheldet skete ved et vejkryds i Lynge uden for Sorø. Foto: Charlotte Koefoed

Venstresving endte med trafikuheld

Torsdag omkring klokken 18.30 skete der et trafikuheld i Lynge, hvor Skælskørvej møder Sognefogedvej.

Brandvæsnet kom også til stedet for at rydde op efter trafikuheldet og sikre, at bilerne ikke brød i brand.