Se billedserie De seks nye danske statsborger, som borgmester Gert Jørgensen ved den første Grundlovsceremoni i Sorø - den holdes fremover to gange om året - er fra venstre Valesi M. Hansen, Simon Taylor, Ashley Brereton, Kevin Perry, Nurun Nahar Kanwal og Dahlia Altai. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Velkommen til seks nye statsborgere

Sorø - 03. marts 2020 kl. 17:55 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ikke mindst Brexit har ført til, at tre soranere med engelsk statsborgerskab mente, at tiden er inde til også at få det danske »papir« i orden.

Den stille og højtidelige stemning i byrådssalen i Det gamle Rådhus blev mandag eftermiddag brudt, da Valesi M. Hansen brød ud i jubel og klappede. Hun havde lige »rystet hånd« med borgmester Gert Jørgensen, men anledningen til den helt spontane glæde var trods alt nok nærmere, at det var symbolet på, at hun nu er dansk statsborger.

- Årh, jeg er så lettet. Det er bare så godt. Nu behøver jeg ikke tænke på det mere, siger hun.

- Det har taget »en krig«, det her. Og alt har bare været så besværligt. For eksempel skulle jeg have visum, hver gang vi skulle uden for Danmarks grænser. Nu har jeg dansk pas, og jeg kan rejse frit. Og jeg kan stemme til folketingsvalg.

Også for familien er det danske statsborgerskab både en lettelse og en sikkerhed. Valesi, der er fra Zambia, er dansk gift og har to børn. Hun har været i Danmark i 12 år og arbejder i dag som laborant.

En lang proces Ashley Brereton har boet i Danmark i 50 år og driver selvstændig virksomhed i Sorø. Han kan bekræfte, at hvis man tror, det er let at få dansk statsborgerskab, kan man godt tro om igen.

- Det er en længere procedure, så det har taget mig tre år, fortæller han.

- Der er mere end 150 sider, du skal sætte dig ind i, og så er der testen, hvor du skal kunne svare på, hvornår den første Olsen Banden-film blev lavet, hvornår Christiania åbnede og mange andre ting, som de fleste danskere ville have svært ved at svare på.

Brexit Når der skulle »orden på det« nu, skyldes det på den ene side, at den politiske interesse er vokset med årene, og Ashley gerne vil kunne stemme til folketingsvalg, men den anden helt store årsag - og det er måske nok den væsentligste - er Brexit.

- Mange siger godt nok, at der ikke vil ske noget ved, at Storbritannien forlader EU, men jeg er ikke sikker på, at man bare blindt kan stole på det, siger han.

- Og hvis nu den situation skulle opstå, at jeg blev tvunget til at rejse tilbage til England, ville jeg helt ærligt ikke vide, hvad jeg skulle der. Sproget kan jeg jo ikke engang tale ordentligt mere.

Også Simon Taylor og Kevin Perry er med på Brexit-vognen. Begge er dansk gift. Simon kom til Danmark i forbindelse med etableringen af Storebæltsforbindelsen. Senere har han og familien boet i en periode i Australien, men de returnerede til Danmark for en del år siden.

- Jeg har jo muligheden for at have dobbelt statsborgerskab, og den usikkerhed, som Brexit har skabt, gjorde, at jeg tænkte, at nu måtte jeg hellere få det gjort, siger han.

Måtte begynde forfra Det er 17 år siden, Dahlia Altai fra Irak blev familiesammenført med sin mand i Danmark. Han hedder Hussein Tai og er kunstner. Parret har tre børn - den ældste er dog flyttet hjemmefra. Hun læser til læge.

- Danmark er mit hjemland nu, siger Dahlia, der har arbejdet som laborant, men nu har taget uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

- Det danske statsborgerskab giver familien sikkerhed. Det er vigtigt. Vi har besøgt Irak, men det er ikke så sikkert i øjeblikket.

Dahlia fortæller, at da hun kom til Danmark, måtte hun næsten begynde helt forfra, selv om hun havde en uddannelse med fra Irak.

- Jeg måtte begynde med at tage 9. klasse og så gå videre der fra, sier hun.

- Men nu har jeg både statsborgerskab og en ny uddannelse i hus.

Statsborgerskab var der også til Nurun Nahar Kanwal fra Pakistan, der for 10 år siden kom til Danmark med sin mand.

Hyldede fællesskabet Borgmester Gert Jørgensen glædede sig over de nye statsborgere. Statsborgerskabet giver mange muligheder, men også pligten til at respektere fundamentet for vores fælles Grundlovssikrede frihedsrettigheder samt de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder demokratiet.

- Det er i min optik en ære og et privilegium at blive dansk statsborger. Samtidig vil jeg også sige, at vi i Danmark og her i Sorø nok ikke ville have været der, hvor vi er i dag, hvis vi ikke havde fået inspiration, ideer og liv fra andre steder ude i den store verden, sagde han.

- Som så mange andre steder i Danmark, var det munke og andre folk udefra, som vandrede op fra landene syd for os, som var med til at bygge og grundlægge Sorø Kloster og Sorø Klosterkirke i den tidlige middelalder. Hverken mennesker, byer eller lande er nok i sig selv. Vi skal være glade for at få nyt og inspiration udefra. Det gavner udviklingen af vores globale fællesskaber. Desværre ser vi i dag en tendens ude i verden, hvor nogle mener, at det er bedre at stå udenfor et fællesskab. Jeg tror, at vi løfter mere i fællesskab end hver for sig. Derfor vil jeg også sige tak, fordi I har valgt at bidrage til fællesskabet i Danmark og i Sorø Kommune.