Vej spærres i begge retninger

Det har været bøvlet at være bilist fra nord mod Sorø by på grund af gravearbejdet med fjernvarmerør. Bilisterne fra nord kan fortsat ikke benytte Nordmarksvej, men skal via Pedersborg Torv ad Holbækvej for at komme til bymidten. Det har også beboere på Holbækvej været kede af, fordi det giver øget trafik på vejen.