Vegetar-aften med fokus på klima

Sorø - 02. august 2020 kl. 19:55

Sorø Ungdomsprojekt (SUP) låner Rådhusvej 17 i Sorø til en vegetarisk aften onsdag den 5. august.

- Det har været et langt foraår uden fede arrangementer, men nu sørger vi for, at sommeren bliver afsluttet og skoleåret skudt i gang med et brag af en fællesspisning, siger Benedikte Millina Møller og Caithlin Hunt fra SUP.

SUP har fået tilskud fra den million, Sorø Kommune fik fra Christiansborg med det formål at give børn og unge en begivenhedsrig sommer i kølvandet på alle corona-restriktionerne, og det betyder, at spisningen bliver gratis, mens der tages en beskeden sum for drikkevarer.

Det foregår onsdag den 5. august. Der er start klokken 17.00, og arrangementet afsluttes klokken 22.

- Måltidet er vegansk og vegetarisk, for vi benytter også lejligheden til at sætte fokus på klimaet samt kødproduktionens og kødforbrugets indvirkning på det, siger de to initiativtagere fra ungdomsprojektet.

Alle er velkomne, men den primære målgruppe er de 15-22 årige.

Ønsker man at deltage, skal man melde sig til via Sorø Ungdomsprojekt - SUPs Facebook-side.

Det er nødvendigt at have en billet, for der er kun plads til 65 på Rådhusvej 17, og billetterne ryger efter først-til-mølle-princippet. Billetten modtager man pr. mail.

Det er SUP-medlemmer, der står for madlavningen.