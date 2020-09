Vedligeholdelse er tilgodeset i 2021-budget

HELE KOMMUNEN: Budgettet for næste år og de efterfølgende tre indeholder mange økonomiske tiltag inden for teknik- og miljøområdet. De helt store overraskelser er der dog ikke, da mange af emnerne også tidligere har været diskuteret.

Generelt er der nemlig afsat en pulje til cykelstier. Det første år en mio. kr., næste år to mio. kr., derefter tre mio. kr. og sidste år fire mio kr. årligt.

Og i det nye boligkvarter på Frederiksberg vil der blive brugt i alt en mio. kr. på at binde Klokkergårds- og Rørstens-kvarteret sammen med Frederiksberg Skole med to nye stier. Endvidere er der afsat penge til et stiprojekt i samarbejde med Næstved og Slagelse kommuner.