En omfartsvej ved Tersløse har efterhånden været diskuteret i en del år. Foto: Anders Ole Olsen

»Valgflæsk« og »skandaløst«: Ny undersøgelse af omfartsvej vækker vrede

Sorø - 29. maj 2021 kl. 06:14 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen

13 af de 25 politikere i Sorøs kommunalbestyrelse har sagt ja til at iværksætte en undersøgelse af, hvordan en alternativ og billig version af en omfartsvej ved Tersløse kan se ud. Men beslutningen har samtidig skabt vrede og splittelse blandt politikerne.

Forslaget kommer fra Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre og betyder, at en rådgiver nu får tre måneder og en halv million kroner til arbejdet.

Dermed bliver der arbejdet videre med planlægningen af den omfartsvej, der ellers var sat på pause frem til 2024, hvor det var meningen, at behovet for en omfartsvej igen skulle vurderes.

Projektet blev sat på pause i november 2019, efter jordbundsundersøgelser havde vist, at etableringen kunne blive op mod dobbelt så dyr end forventet. Der er afsat 47 millioner kroner til projektet. I mellemtiden er der desuden fundet 1,6 million kroner til trafiksanering igennem Tersløse by.

Det er en del af det politisk brede forlig om 2021-budgettet at skubbe omfartsvejen og de 47 millioner kroner til 2024 og i stedet starte med en række trafiktiltag i byen.

Derfor har flertallets nye beslutning skabt vrede og utilfredshed blandt de 12 andre politikere. De mener, at Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti bryder budgetaftalen.

- Jeg synes sgu godt nok, det er en skandaløs måde at behandle byrådet på fra C, O og V's side. I er fuldstændig ligeglade med det samarbejde, vi byggede op, og jeg synes, det er hovedrystende, sagde Niels Aalbæk Jensen fra Frigængerne på mødet i kommunalbestyrelsen.

- Jeg er nok det tætteste på eksplosions-niveau, jeg har været meget, meget længe, og jeg skal prøve at lade være med at blive alt for harsk. Når I ikke kan forstå, at der ikke er fælles fodslag, så skulle I fandeme have spurgt os noget før. For det er rigtig svært at have fælles fodslag om noget, man ikke bliver inddraget i. Hvad pokker er det for en måde at lave samarbejde på?, lød det fra Anne Madsen fra Socialdemokratiet.

- Det er blot endnu et eksempel på den rigide blokpolitik, som 13 medlemmer af kommunalbestyrelsen har ført i tre et halvt år. Det er skuespil for folket og valgflæsk, sagde Bo Mouritzen fra Enhedslisten.

Flertalsgruppen mener til gengæld, at det handler om rettidig omhu.

- Vi mener, det er vigtigt at på klar vished om mulighederne. Det er at vise rettidig omhu over for borgerne. Når resultatet af undersøgelserne foreligger, må vi kigge på sagen igen, sagde Venstres Kasper Nygaard.

- Jeg opfatter ikke det her som en åbning af noget budget. Der er anvist en finansiering. Der er ikke flyttet noget som helst i den budgetaftale. Jeg synes helt ærligt, det er rettidig omhu, sagde konservativ borgmester Gert Jørgensen.

Den konservative politiker Per Hovmand erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen. Projektering af omfartsvejen kræver nemlig en flytning af nogle vandboringer, og Per Hovmand er formand for Dianalund Vandværk.

Hans plads i kommunalbestyrelsen blev midlertidigt overtaget af suppleant Eva Sell.