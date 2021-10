Se billedserie - Det er en underlig fremgangsmåde at komme med en anden kandidat uden overhovedet at sige noget til mig, siger Henrik Vester Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER/Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Valg til provstiudvalg: Menighedsråd bliver beskyldt for urent trav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Valg til provstiudvalg: Menighedsråd bliver beskyldt for urent trav

Men der er ikke noget at komme efter, siger formanden for Sorø Menighedsråd, Margit Schelde.

Sorø - 10. oktober 2021 kl. 15:58 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Medlem af Sorø Menighedsråd, Henrik Vester, føler sig snigløbet af sit eget menighedsråd. Vester har hidtil været Sorø-rådets repræsentant i Provstiudvalget for Ringsted-Sorø Provsti, men der da for nylig skulle udpeges nye medlemmer til udvalget, stillede Sorø med en kandidat mere.

- Jeg synes, det er en underlig fremgangsmåde, at man på mødet - uden på forhånd at have fortalt mig noget - pludselig stiller med en anden kandidat, siger Henrik Vester.

- På intet tidspunkt har menighedsrådet sagt noget om, at man ikke var tilfreds med mit arbejde. Jeg ved godt, at vi ikke er enige i forhold til byggeriet af den nye præstebolig på Kongebrovej, men alligevel - det mindst, man kunne have gjort var da at sige til mig, at man ønskede en anden kandidat.

En dyr løsning Uenigheden om den nye præstegård består i, at Henrik Vester mener, at der bruges for mange penge på den nye bolig.

- Det er vel ikke nødvendigt, at en præst skal have søudsigt. Præsten kunne vel bo mange andre steder, men det har man ikke undersøgt, fortsætter han.

- Oprindelig håbede man på, at man kunne holde nybyggeriet udgiftsneutralt, da man samtidig solgte den gamle præstegård på Asser Riigsvej, men det kom ikke til at holde stik. Nu nærmer vi os en udgift på 10 millioner kroner, og vi havde kun 5,2 millioner kroner fra salget, så dels har vi skullet låne tre millioner, og dels skal vi også bruge andre midler.

Flere kandidater Formanden for menighedsrådet, Margit Schelde, er ikke enig med Vester.

- Da vi skulle udpege medlemmer til Provstiudvalget, skulle vi også finde stedfortrædere, og det har været svært, fortæller hun.

- Vi havde i Christen Galsgaard en anden god kandidat, og derfor foreslog jeg Christen.

Den normale procedure, fortæller Margit Schelde, er sådan, at når der er flere kandidater, end der er pladser i rådet, foretages der en afstemning på stedet. Den afstemning gav Christen Galsgaard en stemme mere end Henrik Vester.

- Dermed skulle Henrik Vester sådan set være stedfortræder for Christen Galsgaard, men det ønskede han ikke. Han ønskede i stedet et valg, hvor han så stiller op på sin egen liste, fortæller Margit Schelde.

Det hele er så mundet ud i. at der i øjeblikket gennemføres et valg blandt alle menighedsrådenes medlemmer.

En god løsning Heller ikke den kommende præstegård på Kongebrovej er Margit Schelde enig med Henrik Vester om.

- Vi har undersøgt rigtig mange placeringer i sognet, uden at finde noget brugbart siger hun.

- På Asser Riigsvej var der store vedligeholdelses- og energiudgifter i præstegården fra 1923. De udgifter ville bare blive ved og ved. Taget stod til udskiftning for cirka 600.000 kroner, og præstegården var indrettet med kontor og konfirmandsal, som der efter sognegårdens opførelse slet ikke har været brug for.

- Det er rigtigt, at projektet er kommet til at koste flere penge, end vi havde håbet, fortsætter hun.

- Det skyldes, at provstiudvalget besluttede, at vi skulle sælge Asser Riigsvej, inden vi måtte købe nyt. Vi havde på hånden en ejendom, der var 1,6 millioner kroner billigere end den, vi kom til at købe, men fordi vi skulle vente på et salg, blev den ejendom solgt til anden side.

Margit Schelde mener ikke, at byggeriet af den nye præstebolig kommer til at koste så meget, som Henrik Vester giver udtryk for. Prisen ligger nærmere de otte millioner.

- Det er ikke et beløb, der bringer sognets økonomi i fare, siger hun.

- Skal vi leve op til ønskerne om 'en grøn kirke', er det også den helt rigtige beslutning at bygge nyt og klimavenligt, og skulle alt andet glippe , så er nybyggeriet med den beliggenhed så attraktivt, at vi ikke får problemer med at få pengene hjem ved et salg.