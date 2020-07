Lars Damgaard Pedersen satte en stopper for fotograferingen af de 14-15 årige. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vagt tog fotos af unge: Nu har politiker sat en stopper for det Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vagt tog fotos af unge: Nu har politiker sat en stopper for det

Sorø - 11. juli 2020 kl. 12:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vagtmandskab, Sorø Kommune har hyret for at holde opsyn med de kommunale ejendomme, fotograferede 14-15 årige. Det har formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersen (DF), nu stoppet.

- Jeg blev da en smule rystet, da jeg fik det at vide. Vi kan ikke tillade, at kommunale repræsentanter går rundt og fotograferer borgerne - og da slet ikke mindreårige, når ikke forældrene er draget ind - så det satte jeg naturligvis straks en stoppe for.

Det siger formanden for børn og undervisningsudvalget, Lars Damgaard Pedersen. En række unge fortalte fredag i TV2 Øst, at det vagtmandskab, kommunen har hyret til at holde opsyn med de kommunale ejendomme, tog billeder af dem uden i øvrigt at fortælle, hvad billederne skulle bruges til. Den adfærd kan i øvrigt meget vel være på kant med lovgivningen.

Hvem gav ordren? Til TV-stationen sagde kommunaldirektør Søren S. Kjær, at ordningen skulle modvirke hærværk, og at de fotos, der blev taget, blev slettet efter 30 dage. Kommunaldirektøren mente også, at de unge kunne frabede sig foto, hvis de umiddelbart forlod pladsen - men de unge forklarede i TV2 Øst, at sådan havde de ikke opfattet situationen.

- Det er en meget uheldig sag, og jeg har derfor også bedt om at få en redegørelse, der blandt andet skal afdække, hvem der har givet vagtmandskabet besked om at tage billeder. Det har vi på det politiske niveau ikke været orienteret om, siger Lars Damgaard Pedersen.

- Men når det er sagt, er jeg også nødt til at føje til, at vi har udfordringer med de unge, hvoraf en del altså er meget unge. Den udfordring kan vi ikke alene fra kommunalt hold løse - her må forældrene også på banen.

- Jeg kan ikke sige, at det vedrører de unge, der har henvendt sig til TV2 Øst, så det er ikke en beskyldning mod den gruppe, men vi har været udsat for hærværk på legepladser og mødesteder, hvor der også ofte spilles meget høj musik, ligesom vi har været udsat for, at personale og børn er mødt ind til legepladser og udeområder, der har været fyldt med flasker, papkartoner, cigaretskod og gaspatroner. Det kan vi heller ikke acceptere. Slet ikke i en periode, hvor børn og personale har skullet opholde sig så meget udendørs, som tilfældet har været.

Corona-ordning Lars Damgaard Pedersen fortæller videre, at ordningen med vagtmandskabet primært er indført på grund af corona-restriktionerne.

- Vi måtte som kommune sikre, at de unge overholdt de regler, der var omkring forsamlinger. Den opgave var for stor for vort SSP-mandskab, der også har mange andre gøremål, siger han.

- Derfor hyrede vi vagtmandskabet til at løse den del. Og vi ved godt, at der er flere dilemmaer i det her. Unge har altid gerne villet samles, men det måtte de på grund af coronaen ikke, og samtidig holdt klubber og andre tilbud i kommunen lukket - også på grund af coronaen. Så det er ikke så let - men lige gyldigt hvad er der ikke noget, der berettiger til, at der bliver taget billeder af dem. Det er utilstedeligt. Det kan være, at vi skal have etableret overvågning nogle af stederne, men så kommer det til at foregå efter det regelsæt, der er på det område.