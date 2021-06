Formand for Værkerne, Ole Ring, inviterer sammen med resten af Værkernes bestyrelse til øgede aktiviteter på centret. Ideer er velkomne.Foto: Thomas Krakau Foto: THOMAS KRAKAU

Værkerne inviterer til nye aktiviteter

Sorø - 14. juni 2021 kl. 09:59

Sorø Kultur- og Fritidscenter - i daglig tale Værkerne - melder sig nu på banen med et nyt initiativ, der skal være med til at skubbe gang i nogle aktiviteter efter en lang corona-nedlukning.

- Som et forsøg vil vi invitere nye grupperinger til at afholde aktiviteter i vores lokaler og i forbindelse hermed betale de omkostninger, der vil være, siger formand for Værkerne, Ole Ring.

En forudsætning er dog, at det er ting, der er egnede til at foregå i Værkernes lokaler. Og Værkerne har selv nogle forslag:

Sang og keramik - Kaffe og fællessang. Vi leverer kaffen og sørger for, at der er sangbøger. Vi har et klaver, men dem der vil, må selv komme med pianisten. Keramikkunst for børn eller voksne. Vi køber leret og stiller vores keramikovn til disposition. Vi skal nok hjælpe med at starte ovnen, men kunstnerisk eller håndværksmæssig vejledning må man selv komme med, siger Ole Ring.

Værkernes lokaler kan også bruges til lettere børnegymnastik. Brætspil er en anden mulighed. Og måske andre har nogle helt tredje bud.

Visse undtagelser Aktiviteterne skal kunne foregå på de præmisser, der er i Værkernes vedtægter, så der kan ikke finde kommercielle eller private aktiviteter sted.

Man skal slutte sig sammen i en gruppe, der skal være åben for alle. Og aktiviteterne skal foregå på de vilkår, der gælder for brug af Værkerne: Man står selv for arrangementet, herunder at coronareglerne overholdes, og man skal selv rydde op efter sig, stille tingene på plads og vaske op.

I åbningstiden - Vi kan kun sponsere ting, der foregår på Værkerne i åbningstiden, kl. 10-22, og der skal være en voksen som ansvarlig leder, påpeger Ole Ring.

Hvis man har en eller flere ideer, kan man skrive til kontakt@vaerkerne.dk.

Værkerne vil i øvirgt også gerne gøre opmærksom på sin udendørs petanque-bane, der kan benyttes døgnet rundt af alle uden videre. Kugler kan lånes på kontoret.