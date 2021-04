Artiklen: Vær med til at samle affald ind

Vær med til at samle affald ind

Når den årlige affaldsindsamling finder sted søndag den 18. april, kan man bidrage ved at møde op ved bord-bænke-sættet ved Skælskørvej/Banevej mellem kl. 10 og 11 for at få en sæk udleveret.