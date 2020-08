Artiklen: Vær med til at kortlægge naturparken

Forskere fra Roskilde Universitet har sat store kort over Åmosen op på bibliotekerne i Sorø Kommune, fordi de har brug for lokal viden om områdets natur, seværdigheder og kulturhistorie til det store projekt "Nye veje i Naturpark Åmosen".

Nedenfor kortet er der opsat en grøn postkasse, hvor man kan lægge sin historie fra Åmosen. Historierne kommer til at indgå i en stor kortlægning af særegne steder i naturparken og bliver tilgængelige på et digitalt kort - et såkaldt geopedia, der ikke blot viser Naturpark Åmosens fysiske virkelighed, men som også viser alle de spændende, personlige og skjulte fortællinger, som gemmer sig i landskabet.