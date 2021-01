V-ordfører efter Løkke-exit: Jeg synes ikke partiet er splittet

- Jeg er skuffet over, at Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af Venstre. Men for et års tid siden annoncerede han, at han havde overvejelserne. Så helt bag på mig kommer det ikke. Men jeg havde forventet, at det ville have haft en betydning for ham med alle dem i partiet, der har kæmpet for, at han skulle blive statsminister. Jeg er en af dem, siger Louise Schack Elholm.