Se billedserie Lars Schmidt og Lars Damgaard Pedersen fik hver sin formandspost. Schmidt bliver også 1. viceborgmester. Foto: Merete Jensen

Send til din ven. X Artiklen: V og DF bytter formandspost Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V og DF bytter formandspost

Sorø - 02. december 2017 kl. 08:51 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lars Damgaard Pedersen (DF) bliver ny formand for børn og undervisningsudvalget. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En enkelt overraskelse byder dagsordenen for det konstituerende byrådsmøde onsdag den 6. december på. På valgaftenen blev det nemlig bekendtgjort, at Venstres Rolf Clausen skulle fortsætte som formand for børn og undervisningsudvalget, mens DFs nyvalgte Lars Damgaard Pedersen skulle være formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget - men på de efterfølgende møder er de to partier blevet enige om, at Damgaard sætter sig i spidsen for børn og undervisningsudvalget, mens Clausen i stedet tager plads for bordenden i arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget.

Nu er det ikke så lige til at rangordne udvalgene, men i politikerkredse regnes formand for børn og undervisningsudvalget for en »tungere post« end for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, der i denne periode som bekendt har socialdemokraten Anne Madsen som formand. Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget blev i øvrigt oprettet efter den umiddelbare konstituering ved valget i 2013 med det hovedformål at give oppositionen en formandspost.

- Der er ingen tvivl om, at DF altid søger maksimal indflydelse, siger gruppeformanden for DF, Lars Schmidt.

- Lars Damgaard Pedersen havde et personligt ønske om at få formandsposten i børn og undervisningsudvalget, og fra DFs side mener vi også, at han er en rigtig god mand til den post. Han er meget engageret i både daginstitutioner og skoler.

Lars Damgaard Pedersen er i det civile liv områdeleder inden for forsorgen.

- På valgnatten kunne vi ikke forhandle den løsning igennem, men det lykkedes heldigvis efterfølgende, siger Lars Schmidt.

Hos Venstre kunne man ved at sadle om opfylde ønsket hos nyvalgte Maria Møller. Hun ville nemlig gerne sidde i børn og undervisningsudvalget.

- Det er et område, som hun brænder specielt meget for, siger Rolf Clausen.

- Og det er kun godt, at vi får unge og friske folk til at arbejde med dagpasningen og skolerne.

- Jeg har været glad for at være formand for børn og undervisningsudvalget, fortsætter han.

- Men erhvervsområdet har også min store interesse. Og jeg slipper jo heller ikke de unge helt, idet Jobcentret jo hører under arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget. En af Jobcentrets hovedopgaver er netop at få unge i arbejde - og det område ligger mig meget på sinde.

Rolf Clausen peger også på, at han har fået en ny »tung post« som formand for Sorø Forsyning.