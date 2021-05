Beslutningen om en busbørnehave eller ej er blevet udsat til november. Foto: Thomas Olsen

Uventet kritik får politikere til at genoverveje børnehave-idé

Politikerne har udsat beslutningen for at have tid til et dialogmøde med de kritiske røster.

En idé om at etablere et nyt pasningstilbud i naturen har rumsteret hos Sorø Kommune og politikerne i et stykke tid. Der er også allerede afsat en million kroner til idéen i 2021-budgettet.

Tidligere handlede det om en såkaldt skovmus. Men med kommunens overtagelse af Røde Kors Børnehus i Fjenneslev opstod idéen om en busbørnehave, der så kan have base i børnehuset. Samtidig håber man, at det kan gøre børnehuset, der nu hedder Alsted-Fjenneslev Børnehus, mere populært.

På baggrund af en netop overstået høring var det meningen, at politikerne i børne- og undervisningsudvalget på deres seneste møde skulle have sagt endeligt ja eller nej til at oprette en busbørnehave.

Udsat til november Sådan endte det ikke, fordi høringssvarene rejser kritik på flere punkter.

Oplægget til høringsfasen var to løse skitser og skulle fungere som en slags idé-runde.

- Når vi får høringssvar som dem her, bliver vi mildest talt noget overraskede. Vi tænkte, at det var en god idé og alletiders mulighed, siger Lars Damgaard (DF), der er formand for børne- og undervisningsudvalget.

Derfor er beslutningen blevet udsat til november, og i august skal der være et dialogmøde mellem politikerne og de kritiske røster.

- Vi er i tvivl om, om de er med på, hvad vores idé er. Vi vil mægtig gerne have det her tilbud. Men vi har ikke besluttet noget endnu, siger Lars Damgaard.

BUPL: Drop Idéen BUPL Midtsjælland skriver i sit høringssvar, at idéen rejser mange spørgsmål, og man mener, det kan føre til en nednormering i Alsted-Fjenneslev Børnehus.

»Sorø Kommune bør droppe idéen om en busbørnehave og i stedet bruge nogle af budgetmidlerne på at gøre børnehuset til et endnu mere attraktivt dagtilbud,« skriver BUPL Midtsjælland i sit høringssvar.

Dagtilbuddenes MED-udvalg i både det nordlige og sydlige område er også blevet spurgt. MED-udvalget omfatter repræsentanter fra ledelse og medarbejdere. De to MED-udvalg er umiddelbart heller ikke tilhængere af forslaget om en busbørnehave.

- Det er ikke nødvendigt »Vi er bekymrede for, at busløsningen er en dyr løsning for område syd/dagtilbudsområdet. Vi er bekymrede for de løbende udgifter til bekostningen af driften af bussen med vedligeholdelse, brændstof samt uddannelse af chauffører,« lyder det fra det sydlige MED-udvalg.

»I Sorø kommune er vi så tæt på naturen, at det ikke er nødvendigt med en busbørnehave. Vi ser hellere, at investeringen bliver brugt på et samlet løft af dagtilbudsområdet,« skriver MED-udvalget i det nordlige område.

Også de to områdebestyrelser har sendt høringssvar til kommunen. Begge bestyrelser undrer sig og stiller sig kritik over for idéen.