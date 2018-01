Første halvdel af byggeaffaldet fra Frederiksberg Skole ligger i øjeblikket hos Sjællands Lastvognsophug på Hestehavevej nord for Sorø. Det er forurenet med PCB. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Utilfredshed med giftigt affald ændrer ingenting

Sorø - 12. januar 2018 kl. 15:11 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke ændret noget i sagen om PCB-forurenet byggeaffald fra Frederiksberg Skole. Sådan lyder det fra borgmester Gert Jørgensen (K), der også er formand for økonomiudvalget og har et byrådsflertal bag sig.

- Det har jeg ikke nogen planer om, siger Gert Jørgensen til DAGBLADET og Sjællandske.

Det var ellers håbet fra tre utilfredse byrådspolitikere.

Sagen om PCB-forurenet byggeaffald fra nedrivningen af Frederiksberg Skole er i øjeblikket på vej igennem det politiske system i Sorø Kommune.

Sagen er først blevet behandlet i børne- og undervisningsudvalget og teknik- og miljøudvalget og skal nu også op at vende på mødet i økonomiudvalget og på det næste byrådsmøde.

PCB-sagen er en såkaldt efterretningssag. Det betyder, at politikerne ikke skal stemme for eller imod noget, men blot får en orientering fra kommunens administration.

På mødet i børne- og undervisningsudvalget kunne tre af de syv medlemmer ikke tage sagen til efterretning. De tre politikere er Pia Hvid fra Radikale Venstre, Anne Madsen fra Socialdemokratiet og Bo Mouritzen fra Enhedslisten. De mener slet ikke, at sagen er godt nok belyst i orienteringen fra administrationen, og at sagen er for konfliktfyldt til at være en efterretningssag. I stedet kunne det have været en såkaldt beslutningssag, hvor politikerne får mulighed for at stemme for eller imod sagen.

Det kunne man måske ændre inden det kommende økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde - hvis et flertal ønskede det.

- Jeg kan godt være nervøs for, hvad der ligger og gemmer sig i sagen. Vi skal være sikre på, at der ikke ligger en eller anden skandale i det her, lyder begrundelsen fra Bo Mouritzen.

Sagen rummer en konflikt, fordi der er opstået uenighed mellem Sorø Kommune og modtageren af byggeaffaldet, Sjællands Lastvognsophug A/S, om mængden af PCB i affaldet. Det er årsag til, at nedrivningen af nogle gamle skolebygninger og bortskaffelsen af byggeaffaldet er gået i stå. Og derfor har Sorø Kommune set sig nødsaget til at indgå en ny aftale med en anden entreprenør om at modtage det sidste byggeaffald.

Indtil videre mener et flertal i de politiske udvalg, at sagen faktisk er godt nok belyst og kører helt efter bogen. Derfor er der ikke udsigt til nogen ændringer.

- Der var fuld opbakning til efterretningssagen i teknik- og miljøudvalget. Så var der tre medlemmer i børne- og undervisningsudvalget, der ikke kunne tage sagen til efterretning, og det er de i deres fulde ret til. Som borgmester synes jeg, det er usædvanligt ikke at tage det til efterretning. Det må være fordi, at man ikke har tillid til administrationen, og det er jeg da ked af, siger borgmester Gert Jørgensen.

Han har ikke behov for at blive yderligere inddraget i sagen.

- Man kunne ikke komme videre, og så har administrationen kigget efter alternative løsninger. Hvis en opgave bliver løst, og det er inden for budgettet, så er det nok information for mig. Det løser vores opgave med at komme videre med Frederiksberg Skole, siger Gert Jørgensen.