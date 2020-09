Urørt skov giver stor biodiversitet men har begrænset klimagavn

I en af Danmarks få urørte skove, Suserup Skov på Sjælland, har nogle af træerne forfædre, der stod på stedet for 6.000 år siden, da der stadig var urokser og jæger-samlere. Skovens op til 350 år gamle træer er hjemsted for sjældne svampearter, smådyr, ugler og flagermus, og når de vælter, får de lov til at blive liggende på skovbunden.

"Det tager nogle hundrede år for den slags levesteder at opstå. I en dyrket skov når træerne sjældent at blive gamle nok," siger fortæller biolog Jacob Heilmann-Clausen, der er lektor på Københavns Universitets Center for Makroøkologi, Evolution og Klima til Videnskab.dk.

Suserup Skov rummer 800 forskellige lav- og svampearter, fremgår det af Danmarks Svampeatlas. Heraf er 87 sjældne og i fare for at uddø fra den danske natur.Nogle af de sjældne svampe trives bedst på dødt ved - altså, væltede stammer, som langsomt bliver nedbrudt i skovbunden.

Jo mere dødt ved fra forskellige træer og på forskellige nedbrydningsstadier der er i en skov, desto flere sjældne svampearter, konkluderede Jacob Heilmann-Clausen og kollegaer tidligere i år i et studie, hvor de sammenlignede artsrigdommen på seks forskellige skovarealer i Danmark.

Jacob Heilmann-Clausen og hans fagfæller vurderer, at der er alt for lidt af den slags urørt skov i Danmark. Kun få steder findes der skovarealer, hvor naturen i århundreder har fået lov at gå sin gang, uden mennesker blander sig.

I de fleste skove bliver træer fældet og fjernet, og offentlige skovarealer bliver ofte anlagt, så de egner sig til ridning, jagt og skovture.

Det betyder, at sjældne arter mangler levesteder. Det samme gælder for arter, der er knyttet til skovens naturlige lysninger og vådområder, som er drænet bort, tilplantet eller groet til.

"Det truer biodiversiteten, at vi mennesker fratager arter deres levesteder," siger Jacob Heilmann-Clausens fagfælle, biolog Rasmus Ejrnæs.

I nogle af de skove, der bliver dyrket, fjernes træer, der afviger fra standarden, for eksempel skæve træer. Kun ranke træer får lov at stå, fordi de giver godt tømmer.

"Vi fjerner alt det, der er grimt og beskadiget, og som man ikke kan bruge til noget. Hvis vi i stedet lader flere skove stå urørt, kommer sjældne arters levesteder tilbage," siger Rasmus Ejrnæs, som er seniorforsker på Aarhus Universitets Institut for Bioscience.

Men kampen for mere uforstyrret skov, der er reserveret til biodiversitet, har fået en slags konkurrent. Klimaet er kommet på dagsordenen, og Danmarks skove skal nu også helst optage så meget CO2 som muligt.

På det punkt har de urørte skove svært ved at følge med.

Produktionsskove kan optimeres til at optage store mængder CO2 med den rigtige drift. Når skovene holdes unge, optager de mere.

Urørte skove i vores del af verden optager derimod mindre og mindre CO2, efterhånden som de bliver gamle, forklarer Per Gundersen, der er professor i skovøkologi på Københavns Universitet og blandt andet forsker i skoves kulstofbalance.

Evnen til at optage CO2 er størst i starten af skovenes liv.

Beslutningen om, hvordan skovene skal forvaltes, er politisk, men ifølge Rasmus Ejrnæs er det et uopretteligt tab, hvis vi ofrer biodiversiteten på klimakampens alter.

"Klimaet beskytter vi for at redde vores egen røv. Biodiversitet beskytter vi i respekt for livets mirakel. Bevarelse af biodiversitet er en kærlighedserklæring til livet," siger han.I Danmark er der i øjeblikket cirka 1.000 hektar urørt skov. Det svarer til cirka 2 promille af skovarealet.