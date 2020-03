Se billedserie Lasse Vester fra Sorø sikrede sig den fornemme titel som årets unge ingeniør. Foto: Henrik Eskildsen

Ungt talent fra Sorø er årets unge ingeniør

Sorø - 19. marts 2020

Den 32-årige ingeniør Lasse Vester fra ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomheden Rambøll er kåret til »Årets Unge Rådgiver« af FRI, foreningen for rådgivere.

Lasse Vester er jublende glad, da han træder ned fra scenen i Industriens Hus på Rådhuspladsen, efter han har modtaget prisen som Årets Unge Ingeniør-rådgiver. Det er Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), som har kåret Lasse Vester i forbindelse med foreningens årsmøde forleden.

Lasse Vester er født og opvokset i Nødebo, men bor til daglig i Sorø med sin kæreste.

- Jeg er meget stolt over, at mit arbejde bliver anerkendt. Det er fedt at få sådan et skulderklap og være en del af sådan en succes, siger Lasse Vester.

Projekt i Australien Han tildeles prisen for at have rådgivet og styret et tunnelprojekt i Australien.

For Lasse Vester er det en drøm at være med til at bygge noget stort. Han håber fremover at kunne gennemføre kæmpe store projekter som for eksempel en Femernforbindelse eller en Kattegatforbindelse - og det er der en særlig grund til.

- Jeg synes, det er fascinerende at være med til at lave et stort projekt sammen med en masse dygtige mennesker, som i fællesskab får det til at ske. Ethvert projekt har sine egne komplekse problemstillinger, og det kræver mennesker med forskellige kompetencer at løse dem og skabe et godt resultat.

- Det er fedt at arbejde med nogle af de bedste inden for mit felt - både i Danmark, og når jeg samarbejder med mine internationale kolleger i for eksempel USA og England i Rambøll.

Prøv ingeniørfaget Og Lasse Vester er en type, mange virksomheder gerne vil have fat i. Ifølge ingeniørforeningen IDA kommer vi nemlig til at mangle 10.000 ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i Danmark i løbet af de næste fem år.

- Vi har nogle rigtig store udfordringer med klimaet og bæredygtighed, og der er brug for hjælp fra dygtige folk fra det tekniske område. Jeg vil bare opfordre alle, som interesserer sig for en bæredygtig klode til at prøve ingeniørfaget af, siger Lasse Vester.

Om FRI Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, er brancheorganisation for danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder. FRI's ca. 300 medlemsvirksomheder beskæftiger ca. 27.000 ansatte i ind- og udland.

FRI-virksomhedernes globale omsætning er på mere end 26 mia. kr., heraf udgør branchens omsætning i de danske selskaber ca. 14 mia. kr. FRI's store medlemmer, Rambøll, COWI og NIRAS er blandt de største virksomheder i Europa inden for rådgivende ingeniørvirksomhed.