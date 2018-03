Send til din ven. X Artiklen: Ungetilbud: De ansatte får flere kompetencer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungetilbud: De ansatte får flere kompetencer

Sorø - 11. marts 2018 kl. 05:53 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialtilsyn Øst godkendte Katrinelystgården, men et par områder skal løftes. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Børn og undervisningsudvalget får på sit møde på tirsdag gennemgået Socialtilsyn Østs tilsynsrapport fra børne- og ungetilbuddet Katrinelystgården. Der er i nogen grad tale om historie, da tilsynet blev foretaget i efteråret 2017, og tilsynet godkendte tilbuddet, men der var alligevel nogle ting, der skulle rettes til.

Katrinelystgården er et tilbud for 6-12 årige (»Hulen«), der er ramt af omsorgssvigt, har følelses- eller udviklingsmæssige problemer eller indlæringsvanskeligheder samt et tilbud for 13-23 årige med tilknytningsforstyrrelser. Og så er der også en del uledsagede unge flygtninge.

Dels kom det bag på tilbuddet, at kommunen ikke havde døgnbemanding på tilbuddet på Tersløsevej. Det er nemlig det, tilbuddet er godkendt til. Det forhold bragte Sorø Kommune straks i orden.

Katrinelystgården blev målt på »Uddannelse og beskæftigelse«, »selvstændighed og relationer«, »målgruppe, metoder og resultater«, »organisation og ledelse«, »kompetencer« og »fysiske rammer«. De enkelte områder bedømmes på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det bedste.

Sorø Kommune opnår overvejende karakteren 3, 4 og 5. Men alligevel svigter tilbuddet på så centrale punkter, at Socialtilsyn Øst vurderer, at »tilbuddet samlet set i lav grad opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn og dermed i lav grad besidder den fornødne kvalitet, der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.«

Socialtilsyn Øst gør det klart, at der ganske enkelt skal være døgnbemanding på Tersløsevej - eksempelvis opkræves der døgntakst i tilbuddet. De unge i tilbuddet skal også visiteres til konkret fastsatte »støtte-kontakt-timer«.

Kommunen har også flyttet unge fra Katrinelystgården ud i egen bolig uden at have ansøgt om det med en beskrivelse af målgruppe og målsætning for tilbuddet.

På sundheds- og trivselsområdet scorer kommunen en lav karakter. Ikke fordi der er synlige problemer - tilsynet konkluderer, at de unge generelt set har en god og tryg hverdag - men fordi der ikke er udarbejdet en procedure for forebyggelse af overgreb mellem medarbejder og ung samt ung og ung.

Desuden er det tilsynets opfattelse, at aflastningstilbuddet »Hulen« fortsætter som selvstændig afdeling under Katrinelystgården. Det er socialtilsynets vurdering, at »Hulen« besidder den fornødne kvalitet, og børnene ydes en indsats, der er faglig forsvarlig.

Socialtilsyn Øst har påpeget, at kommunen skal sikre, at medarbejderne får de nødvendige kompetenceløft

Det vurderes, at tilbuddets nye leder, i meget høj grad, arbejder målrettet med at få rettet op på forhold, der både tidligere og ved dette tilsyn har givet anledning til kritik.

Tilbuddet Katrinelystgården er i øvrigt under forandring. Bl.a. er det ikke tanken, at der skal være en afdeling på selve gården længere. Kommunen har netop sendt en fornyet ansøgning til Socialtilsyn Øst.