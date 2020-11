Et forskningsprojekt skal undersøge nye muligheder for at hjælpe unge epileptikere godt i vej. Foto: Bjørn Armbjørn

Ungeliv med epilepsi skal udforskes

Manglende viden og redskaber kan have stor betydning for, hvordan den unge møder og bliver mødt af de krav, som stilles til at leve et normalt ungdomsliv med uddannelse, job, fester og fritidsliv.