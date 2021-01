Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Unge spillede for højt

Sorø - 18. januar 2021

Fem lokale fyre i alderen 15-16 år reddede sig natten til søndag hver en bøde for at spille for høj musik i lejligheder i Sorøparken i Sorø.

Første gang rykkede politiet ud og bad de tilstedeværende dæmpe sig, men det hjalp kun kortvarigt. Klokken 3.39 var der igen musik til ulempe, som det kaldes - denne gang fra en anden lejlighed i Sorøparken. Her traf politibetjentene de samme personer som tidligere på aftenen, og fem unge fyre i alderen 15-16 år, og de blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelse med et bødeforlæg til følge.

Lokalpolitiet skal nu have en snak med de unge og deres forældre, så der bliver sat en stopper for de lidt for voldsomme natlige udskejelser.