Se billedserie Fra venstre er det Selma Taxholm, Benedikte Møller, Liva Winslow og Caithlin Hunt. De skal være med til at lave en dokumentar-film om ungdomslivet i Sorø Kommune. Det er håbet, at mindst 20 unge skal deltage i projektet. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Unge skal lave en film om at være ung i Sorø

BUSTER Filmfestival er gået med i et projekt, som SUP og Ung Sorø skal stå for.

Sorø - 03. februar 2021 kl. 16:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Hvordan er det at være ung i Sorø Kommune? Det retter en gruppe unge kameraet mod i maj og juni. Målet er at skabe en dokumentarfilm om de unges vilkår i Sorø Kommune - især de vilkår, der er, hvis man ikke dyrker sport, går til spejder eller spiller musik, men ønsker mere frie og mindre voksenstyrede forhold omkring et ungdomsliv.

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

