Unge-projekt skal bremse alkohol, tobak og rusmidler

Sorø - 19. august 2021

De tre grundskoler Holbergskolen, Ruds Vedby Skole og Sorø Privatskole og Sorø Akademis gymnasie er udpeget som pilotskoler i et nyt, fireårigt projekt, der skal begrænse unges brug af tobak, alkohol og rusmidler.

Det landsdækkende projekt hedder »Fælles om ungelivet« og er forankret i Sundhedsstyrelsen. Konkret handler det om at udvikle en lokal model, hvor både skolen, forældrene og lokalområdet hjælper med at skabe et ungemiljø uden alkohol, tobak og rusmidler.

Projektet bygger på en teori om, at der er faktorer i de unges liv, som øger risikoen for brug af tobak, alkohol og rusmidler. Det er for eksempel lav deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter, manglende støtte fra forældre, svage skole-forældre-relationer og vennegrupper, hvor rygning, alkohol og hash er udbredt.

Fokus på lokale tiltag Arbejdet inddrager flere aktører og tager udgangspunkt i et årshjul med de tre faser monitorering, formidling/involvering og implementering.

Monitoreringen går ud på at indsamle data om de unge, der så danner grundlag for, at forældre, skoler og fritidsliv i fællesskab kan finde på nogle tiltag, der skal implementeres og evalueres. Det vil ske her i efteråret. Processen gentages året efter.

I august og september skal der være formidlingscaféer på hver pilotskole, hvor data om de lokale unge bliver præsenteret for forældre og fritidslivets aktører. Derefter igangsættes lokale workshops med involvering og aktivering af lokalsamfundet. På workshoppene arbejdes der ud fra, hvilke tiltag der kan give mening lokalt.

SSP-folk inddrages også Politikerne i børne- og undervisningsudvalget har desuden besluttet, at SSP-folkenes forebyggende arbejde med de unge skal indgå i det nye projekt. Det fortæller Lars Damgaard, der er formand for udvalget og er valgt til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti.

- Vi skal have så meget koordinering af arbejdjet med de unge som overhovet muligt for at få det bedste resultat og for at have overblik over, hvad vi er i gang med. Og de lokale tiltag, der virker godt, kan også tages i brug over for unge andre steder i kommunen, siger han.

Ungehus er »kompliceret« En del af SSP-udvalgets aktuelle arbejde handler om at finde væresteder til kommunens unge. Ifølge Lars Damgaard er det »lidt kompliceret«.

- Det er vigtigt for mig at lytte til, hvad de unge har af behov. Hvis der er en gruppe unge, der mener, de har behov for et sted at være og det ligger uden for vores nuværende tilbud, så skal det organiseres. Efter min mening kan Sorø Kommune ikke bare stille et hus til rådighed for de unge. Hvis de skal have et sted, skal det koordineres. Det er nærliggende, at Ung Sorø tager sig af det og finder ud af, hvad der skal ske, siger han.

Nej til midlertidigt udvalg Bo Mouritzen fra Enhedslisten foreslog, at der skulle nedsættes et såkaldt §17, stk. 4-udvalg i forbindelse med ungearbejdet. Det er et midlertidigt, politisk udvalg, som kommunalbestyrelsen kan nedsætte til at varetage særlige opgaver eller fungere som rådgiver.

Bo Mouritzen var dog den eneste, der syntes, det var en god idé. De seks andre politikere i udvalget var imod hans forslag. Udvalgsformand Lars Damgaard mener ikke, at det giver mening med et §17, stk. 4-udvalg.

- Der skal arbejdes med de unges miljø, men ikke i sådan et udvalg. Årgangene ændrer sig, så derfor skal der være en koordinering af arbejdet, og efter min opfattelse er det ikke et midlertidigt udvalg, der skal gøre det, siger Lars Damgaard.