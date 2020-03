Unge og forældre kunne ikke holde sig fra skaterbane

Det gode vejr torsdag var tilsyneladende for stor en fristelse for en flok unge skatere og deres forældre.

På grund af det nye forbud mod at forsamles mere end 10 personer, er politiet i den her tid særligt opmærksom på det. Da politiet talte de unge, viste det sig, at der var otte unge samlet på skaterbanen.

Det var altså ikke over grænsen på ti personer. Politiet vejledte dem om, at man skal undgå at samles for mange mennesker i denne tid.