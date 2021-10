Katarina Kondratovic valgte at læse et brudstykke af sin egen novelle op for sine klassekammerater. Hun var lidt nervøs, men kan godt lide at læse højt. Foto: Anna Gudmann Hansen Foto: Anna Gudmann Hansen

Unge læser højt: Litteratur er mere til ørerne end til øjnene

Sorø Bibliotek står bag et litteraturforløb med fokus på højtlæsning. De ældre elever lærer værktøjer til at dykke ned i litteraturen og blive bedre til at læse højt, og det passer ifølge kulturformidler Randi Petersen til, at det er blevet mere populært at lytte til bøger.

Sorø - 13. oktober 2021

Katarina sad på forreste række og rakte hånden op, da kulturformidler Randi Petersen spurgte gruppen af 9. klasseselever, hvem ville læse højt foran mikrofonen.

Hun rejste sig, stillede sig foran sine klassekammerater, tog en dyb indånding og læste et brudstykke af sin egen novelle højt for dem. En novelle om en seriemorder, der hører stemmer.

- Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at optræde, at være foran mennesker og vise, at jeg kan noget, fortæller Katarina Kondratovic på 15 år bagefter, selvom hun, ifølge hende selv, også var nervøs.

Sammen med sin klasse fra Frederiksberg Skole har hun været en del af et forløb med titlen "Unge låner litteraturens stemme," der er blevet orkestreret af kulturformidler fra Sorø Bibliotek, Randi Petersen, og skuespiller Henrik Jandorf.

Her er eleverne blevet undervist i forskellige værktøjer til at gå dybere ned i skønlitterære tekster og blive bedre til at læse dem højt.

En mixerpult til stemmen "Unge låner litteraturens stemme" er et projekt, som i alt seks klasser fra tre skoler i Sorø Kommune deltager i. Det drejer sig om både 7., 8., og 9. klasser, og de kommer fra Frederiksberg Skole, Sorø Borgerskole og Holbergskolen.

Over tre lektioner på to timer har Randi Petersen og Henrik Jandorf lært eleverne om artikulation - hvor de blandt andet har fået en korkprop i munden, imens de talte - om frasering og om tempo og pauser. Eksempelvis kan sidstnævnte bruges til at fremhæve dele af teksten eller skabe spændingsopbygning.

"En mixerpult til stemmen" kalder Randi Petersen de forskellige værktøjer.

- Det handler jo om at bruge litteraturen på en ny måde, siger hun.

- Jo mere de engagerer sig, jo mere får de ud af en tekst.

Det samme budskab lød fra skuespiller Henrik Jandorf, da eleverne fra 9. klasse på Frederiksberg Skole mandag stod overfor kulminationen af deres forløb, hvor de skulle læse højt for hinanden.

- Formålet er selvfølgelig at vække jeres interesse for litteraturen, for der er simpelthen så meget dejlig litteratur derude, lød det. Artiklen fortsætter under billedet...

Kulturformidler på Sorø Bibliotek, Randi Petersen, er en af drivkræfterne bag højtlæsningsprojektet. Hun håber, eleverne vil blive ved med at bruge litteraturen og læse den højt. Foto: Anna Gudmann Hansen

Mere mundtlig litteratur Projektet er blevet til virkelighed, fordi Sorø Bibliotek har fået midler fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udvikle et litteraturforløb for elever fra udskolingen.

En af årsagerne bag at arbejde med højtlæsning er, at der er et voksende fokus på netop oplæst litteratur. At litteratur bliver mere "mundtligt."

- Det bliver mere og mere til ørerne end til øjnene, siger Randi Petersen med henvisning til både podcasts, lydbøger og forfatteroplæsningers voksende popularitet.

Efter forløbet håber Randi Petersen, at skoleeleverne bliver inspireret til at dykke mere ned i litteraturen, at læse mere, og at de bliver ved med at læse højt.

Overskride en barriere Mandag foregik højtlæsningerne på Sorø Bibliotek. Først i en læsesal, hvor nogle af eleverne læste op for deres klassekammerater med en mikrofon i hånden.

Bagefter bevægede de sig alle sammen ud på en bagtrappe. Her var de elever, der læste højt, placeret på øverste repos, imens publikum sad på et repos nedenunder. Akustikken gjorde, at deres stemmer let blev båret ned til tilhørerne, uden de kunne se hinanden.

Anderledes var det ved det tredje oplæsningssted. Her stod fire drenge på balkonen foran det gamle rådhus og måtte råbe for at kunne blive hørt på trods af biler, der bakkede forbi, og byens larm.

En af de drenge var Tobias Fredensborg-Nielsen på 15 år.

- Jeg frøs lidt. Jeg snakker ikke så høj, det var en lidt overvældende situation, fortæller Tobias, der hurtigt tilføjer:

- Det var sjovt! Flere af eleverne har, som Henrik Jandorf formulerede, måtte "overskride en lille barriere" for at stå foran hinanden. Selvom det muligvis var angstprovokerende, valgte de fleste elever alligevel at overvinde deres nervøsitet.

Efter efterårsferien går projektet videre til Holbergskolen i Dianalund. Projektet løber fra september til november.

Nogle af eleverne læste historier op fra det gamle rådhus? balkon. En af dem var Tobias Fredensborg-Nielsen (til venstre), og selvom det var svært at overdøve byens larm, var det alligevel en sjov oplevelse. Foto: Anna Gudmann Hansen