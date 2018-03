Se billedserie Unge Forskere holder semifinale i årets forskerdyst i Sorø på søndag. Privatfoto

Unge forskertalenter dyster om at blive regionens skarpeste

Sorø - 16. marts 2018 kl. 11:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem har regionens skarpeste hjerne? Det er noget af det, der skal findes svar på, når 77 sjællandske børn og unge mødes på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter på søndag den 18. marts. Her afvikler Science Talenter nemlig semifinalen i årets talentkonkurrence for unge forskere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

De 77 børn og unge har med deres naturfagsprojekter kvalificeret sig til semifinalen. Så det er med nogen ret, at man kan tale om, at egionens skarpeste grundskole- og gymnasiehjerner kåres, når deltagerne dyster om at gå videre til Unge Forskere finalen 2018.

På dagen kan publikum på opdagelse og blive inspireret til projektarbejde blandt de 40 spændende naturvidenskabelige projekter, og man kan også høre semifinalisterne fortælle om deres projekter - ung til ung og barn til barn.

Der er åbent hus fra kl. 13.00-16.00.

Kl. 15.15 starter udvælgelsesceremonien i auditoriet, og det vil igen i år være Thomas Skov, som giver de dygtige unge forskere et ord med på vejen.

For femte år i træk slutter konkurrencen Unge Forskere med et brag, når Science i Forum danner rammen om den store finale. Finalen strækker sig over tre dage fra 22.-24. april.

Med over 9.000 besøgende er Science i Forum Danmarks største science- og teknologimesse. Her præsenterer finalisterne de 100 finaleprojekter for både publikum, besøgende skoleklasser og naturligvis

Finalen afsluttes med en præmieceremoni, hvor alle vinderne kåres, og protektor for Unge Forskere, H.K.H. Prins Joachim, står for præmieoverrækkelsen.