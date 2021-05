Se billedserie Kesi optrådte ved en »bilkoncert« i Bjernede sidste sommer. 18. juni gi?r han den gas på Grønningen i Sorø. Lørdag kommer rap-duoen Fraads.Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Ungdomsfestival med demokrati-tema

Men demokratiet tilsættes musik, dans og fællesskab, når Sorø Ungdomsprojekt (SUP) og Ung Sorø holder Ungdomsfestival i juni.

Politiske debatter, workshops, foredrag, musik og dans bliver nogle af ingredienserne, når SUP og Ung Sorø kalder til festival på Grønningen mellem Fægangen og Ringstedvej i Sorø fredag den 18. og lørdag den 19. juni. Billetter kan købes på www.soroeungdomsprojekt.info/demo-fest-2021.

- Ung Sorø og SUP har i efteråret og henover vinteren indledt et samarbejde, der nu munder ud i en Ungdomsfestival, fortæller Benedikte Møller fra SUP.

- Festivalen har demokratisering som tema, og den tager sit udgangspunkt i de aktiviteter, vi i forvejen har i SUP - eksempelvis workshops, foredrag og musik.

Et af fokuspunkterne ved festivalen kommer til at handle om, hvordan man som ung - også under 18 år - kan engagere sig i og påvirke lokalsamfundet. Det har SUP selv ganske gode erfaringer med.

Fredag Fredag åbner festivalen klokken 13.00. Frem til klokken 17.30 er der »Grill n Chill« med kreative workshops og foredrag. Der er blandt andet et foredrag om kritisk journalistik samt workshops om graffiti, mulighed for at spille brætspil og meget andet.

Aftenen står i dansens og musikkens tegn. Her står menuen blandt andet på »twerkshop« med Twerk Queen Louise og fra klokken 20.00-20.30 koncert med rapperen Kesi, der er den næstmest spillede danske kunstner inden for de seneste fem år. Fredagen sluttes af med DJ og sommerstemning, og festivalpladsen lukker ved midnat.

Lørdag Lørdag lægges der ud med et foredrag om klima og fødevarer efter morgenmaden fra klokken 10.00. Tilbuddene i dagens workshops fra klokken 12.30 lyder blandt andet på poetry slam, retorik, dip og debat samt foredrag.

Fra klokken 19.00 er der »Jam på Grønningen« med lokale bands, og så sluttes festivalen af med en koncert med rap-duoen Fraads. Klokken 23.30 lukkes der ned for festlighederne.

200 billetter - Vi sælger 200 billetter til arrangementet, og de koster 195 kroner per styk, fortæller Benedikte Møller.

- Det gør vi, fordi vi ikke vil holde en festival med flere corona-restriktioner end højest nødvendigt. Vi ønsker for eksempel ikke at sektions-opdele, så vi kommer til at skille vennegrupper i to eller flere forskellige sektioner.

Det er Ung Sorø, der står med det økonomiske ansvar. Ungdomsfestivalen og forberedelserne til den indgår også i den dokumentarfilm, som BUSTER Filmfestival og Ung Sorø er i gang med at producere.