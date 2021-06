Pennen er stærkere end sværdet, lyder et gammelt ordsprog. Dennis Buchleitner er her i gang med den verbale slibesten, der skal gøre deltagernes ordforråd så skarpt, at tillægsord, begreber og rim virker som et litterært barberblad. Foto: Jens Wollesen

Ungdomsfestival: Kunst i kaffe og ord i billeder

Et andet sted på pladsen lyder tonerne fra en akustisk guitar ledsaget af sprød sang. Der kan også males graffiti, mens vejret til gengæld er for varmt til de påtænkte idræts-aktiviteter.

Spejdernes bålhytte bidrager med ly for solen samt en røget atmosfære af afbrændt træ og spiste snobrød. Har har en gruppe unge slået sig ned sammen med Dennis Buchleitner. Dennis er ekvilibrist i den udfordrende disciplin poetry slam, der på dansk betyder noget i retning af i konkurrence med at andre at skrive og fremføre et digt, der hæver dig over konkurrenterne og lægger publikum ned i en grad, der gør, at de vælger netop dig som »the champ«. Alt sammen i fred og fordragelighed - naturligvis.