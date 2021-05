Ung kunst på biblioteket

Kunstlinjen er et af de mange tilbud om at dygtiggøre sig og få nye venner på Sorø Musiske Skole. Kunstlinjens undervisning foregår typisk på torsdage og fredage. Herudover er der weekend workshops i for eksempel Tegneserie, Akvarel og Liv i ler. For de særligt fokuserede elever oprettes der en talent fokus-linje.