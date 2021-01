Ukendt kastede fyrværkeri: 16-årig kom til skade

De unge sad under et halvtag på Sorø Borgerskole, da personen ifølge anmeldelsen kom forbi og smed et stykke fyrværkeri. Da der ikke skete noget, gik den 16-årige hen for at kigge på det, og da han var tæt på det, eksploderede det. Den 16-årige blev kørt til behandling på skadestuen, men han slap med en flænge over det ene øje.