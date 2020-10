Det bliver lidt uhyggeligt på bibliotekerne fra mandag den 26. oktober og ugen ud.Foto: Bjarne Stenbæk

Uhyggelig uge på bibliotekerne

Sorø - 25. oktober 2020 kl. 18:44 Kontakt redaktionen

Bibliotekerne i Dianalund og Sorø har sørget for, at uge 44 kan blive en rigtig uhyggelig én for deres lånere og gæster.

Det sker som optakt til Halloween, og biblioteket har valgt at sætte fokus på emnet over en hel uge, så det er nemmere at overholde corona-restriktionerne.

På Sorø Bibliotek er den allerbageste og mørkeste fængselscelle åbnet. Her er der depot, og i netop den celle er de mest uhyggelige materialer samlet, men nu bliver de sluppet ud.

Men der sker andet. Hele ugen er der mulighed for at deltage i to konkurrencer. Man kan blandt andet gå på jagt efter klonede og muterede børnebogsfigurer, der har gemt sig i vinduerne. Man kan også gå på opdagelse i forskellige monstre i litteraturen.