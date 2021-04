Se billedserie Bo Noer har sat uglekassen op og fyldt flis i bunden. Missionen er fuldført. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: Ugler og tårnfalke skal tage sig af rotterne i Akademihaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugler og tårnfalke skal tage sig af rotterne i Akademihaven

Sorø - 20. april 2021 kl. 13:55 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen

Sorø Kommune har sat 10-12 redekasser op. Nu sættes »flyvevåbnet« ind mod rotterne i Akademihaven.

Naturen har sine egne rottefængere, og blandt dem er ugler og tårnfalke blandt de dygtigste jægere.

Den situation skal nu udnyttes i Akademihaven, hvor rottebekæmperne under Vej, Park og Drift i Sorø Kommune mandag satte 10-12 redekasser til ugler og tårnfalke op.

- Vi skal jo reducere brug og udledning af gift og kemikalier, siger René Lund, der er en af de kommunale rottebekæmpere.

- Derfor forsøger vi os med andre metoder, og blandt dem er altså ugle- og tårnfalkekasser.

- Vi må nok acceptere, at der går et stykke tid, før fuglene opdager de nye muligheder, men så skulle det gerne komme til at fungere, fortsætter han.

- Vi kan ikke sige noget om, hvor mange rotter der er i haven, men der er ingen tvivl om, at også rotterne tiltrækkes, når der fodres ænder, så der skulle være nok for ugler og tårnfalke at gå efter. Vi har i et stykke tid haft et par kasser ved søsportsklubberne. Her har vi endnu ikke hørt om nogen, der har set en tårnfalk eller flere, men en ugle har vi fået melding om.

Flis i bunden

Fuglekasserne, der produceres på Elefantgården, er lidt forskellige. Uglekasserne har et rundt hul, mens tårnfalken skal have skåret hele fronten oppe i toppen under »taget« af kassen af. Når kasserne er hængt op, fyldes der flis i bunden, så fuglene får et bedre leje, og så æggene, som man håber på, at kasserne bliver hjemsted for, ikke triller ud i hjørnerne.

- Men det er ikke den rene luksus, pointerer Bo Noer, der også er kommunal rottebekæmper.

- De skal selv medbringe dun, og hvad de ellers vil forbedre kassen med.

Fald i antal anmeldelser

Ugler og tårnfalke er rotternes naturlige fjender. De er specialister i at fange og dræbe rotter, og et rovfuglepar med unger kan på en sæson fortære over tusind rotter.

I den kommunale rottebekæmpelse indgår også en hund samt fælder udover gift. Problemet med giften er ikke kun uheldige gener for miljøet. Rotterne bliver også hen ad vejen resistente, og det er ikke mindst et problem, når antallet af rotter i byområder generelt er stigende i en årrække. Og tallene fortæller, at en enkelt hunrotte med lidt assistance potentielt kan blive til 800 rotter på et år.

Dog er det sådan, at de mange rotte-anmeldelser og øget fokus på rottebekæmpelse ifølge videncentret Bolius har betydet, at antallet af rotter nu er faldende. Netop Sorø Kommune har i nogle år ligget over landsgennemsnittet, men en effektiv indsats har knækket kurven, så man nu ligger under landsgennemsnittet i antallet af anmeldelser.