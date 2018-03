Foto: Lars Kimer

Uenighed om rådighedsbeløb

Sorø - 16. marts 2018 kl. 14:48 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådets social- og sundhedsudvalg blev splittet midt over, da politikerne skulle tage stilling til, om rådighedsbeløbet for unge (18-29 år) på uddannelseshjælp er for stort. Det er i dag på 2000 kr. om måneden.

Det endte uafgjort 3-3, fordi udvalgets syvende medlem, Mogens Schwensen (K) ikke deltog i mødet. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

En endelig beslutning blev i øvrigt ikke truffet, da spørgsmålet skal i høring hos Handicaprådet, inden sagen behandles igen.

Når spørgsmålet om rådighedsbeløb overhovedet kom op at vende i udvalget, skyldes det, at et af medlemmerne gerne ville have en generel redegørelse omkring, hvilket beløb en borger har tilbage, når egenbetaling for et botilbud er lagt.

I den forbindelse fandt forvaltningen frem til en vurdering af, at netop for gruppen18-29 årige, der bor i midlertidige boliger efter Servicelovens bestemmelser, er rådighedsbeløbet sat for højt i forhold til, hvad andre kommuner gør, og for højt i forhold til, hvad andre unge i samme situation, men i egen bolig har at gøre godt med.

Til sammenligning viser forvaltningens udregninger, at en ung med funktionsnedsættelse i botilbud efter Almenboligloven har 164 kr. om måneden.

Og en ung uden funktionsnedsættelse i almindelig lejebolig har 604 kr.

Det er forskelsbehandling, påpeger forvaltningen. Og det motiverer ikke de unge til at flytte ud af de midlertidige botilbud, når de ikke længere har behov dem.

Forvaltningen foreslår derfor politikerne, at rådighedsbeløbet bliver sat ned fra 2000 til 1600 kr. for unge i midlertidige botilbud efter Serviceloven.

Lars Schmidt (DF), Bo Christensen (K) og Jens Nygaard (V) kan godt være med til nedsættelsen.

Annette Raaschou van der Star (S), Rikke Bach Nielsen (S) og Preben Lund (S) stemte imod.